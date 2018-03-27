北韓非核化 北京仍扮演要角

2018-03-27 23:19 中央社 首爾27日綜合外電報導



不論是誰坐在平壤至北京的專屬列車上，有一件事十分清楚：在終結北韓核武計畫上，中國仍扮演重要角色。

美聯社報導，中國有多重要仍可辯論，但這趟高階訪問顯示，北韓領導人金正恩並未忘記他唯一的重要盟友中國。

雖然北韓和中國關係近來陷入低潮，以及爆炸性傳出金正恩將分別與南韓、美國總統舉行峰會，中國畢竟提供重要的貿易、援助和外交支持，讓北韓及其破敗的經濟得以支撐下去。

由於北韓對於中國的依賴，北韓派遣高階代表團前往北京請益，以便與西方打交道，也是合理的。

南韓東國大學（Dongguk University）北韓專家高有煥（Koh Yu-hwan）表示：「北韓試圖透過和首爾與華盛頓的往來，改變區域政治，過程中北京產生任何的疑慮，北韓將會試圖加以消除。」

一說是金正恩，也有人認為是他的胞妹金與正，不論是誰坐在平壤至北京的夜行專屬列車上，此舉也可能是北韓在金、文峰會和金、川峰會之前，想要以小搏大的作為之一，藉此顯示北韓還有其他選項。

高有煥指出：「即便峰會前的情勢對北韓有利，北韓仍需中國的協助。如果情勢不利，北韓更需要中國的支持。」

一旦金文峰會和金川峰會失敗，平壤可能再次展示其核武與飛彈實力。

首爾峨山政策研究院（Asan Institute for Policy Studies）客座學者車斗鉉（Cha Du-Hyeogn）表示，在此情況下，北韓可能會尋求中國承諾在未來給予支持，或是在北韓一旦恢復武器試驗，招致國際制裁時，至少保證中國不會出手太重。