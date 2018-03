加泰隆尼亞示威封路 抗議獨派領袖被捕

2018-03-27 22:18 中央社 巴塞隆納27日綜合外電報導



為抗議德國逮捕加泰隆尼亞自治區前主席普伊格蒙特及其他獨派領袖在西班牙遭羈押,示威群眾今天封閉自治區的主要道路。

法新社報導,地方公路運輸當局表示,靠近法國邊界的A7高速公路,及連接加泰隆尼亞與西班牙東南海岸的國道N340,今天上午關閉。

在解除封鎖前,通往巴塞隆納的兩條主要道路也已關閉。

示威是由激進的保衛共和國委員會(Committeesfor the Defence of the Republic, CDR)發起。加泰隆尼亞去年10月1日舉行遭法院禁止的獨立公投,CDR在公投之前才成立。

CDR昨天發聲明宣告將有一波抗議指出:「因最近的羈押事件及主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)被捕,我們已經無法回頭,這一點似乎很清楚。」

約90人在巴塞隆納25日的挺普伊格蒙特抗議中受輕傷,包括22名警察。