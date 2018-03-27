鍾萬學案重審遭駁 印尼大選山雨欲來

2018-03-27 19:14 中央社 雅加達27日專電



前雅加達省長鍾萬學因褻瀆宗教被判刑兩年，他日前向法院聲請重審被駁回。印尼明年將舉行國會及總統大選，鍾萬學案恐淪為反對黨的籌碼，牽動選舉局勢。

鍾萬學2016年9月在演講中提及一句可蘭經文，認為競選對手利用宗教影響政治，愚弄大眾，伊斯蘭團體認為這種說法侮辱可蘭經，引發大規模抗議。鍾萬學最終尋求連任失利，並因褻瀆宗教案被判刑兩年。

鍾萬學今年2月向法院聲請重審，不過印尼最高法院昨天未說明原因，駁回鍾萬學的要求。

去年雅加達正副省長大選引起騷亂及連串風波，反映激進穆斯林團體聲勢高漲，足以左右印尼政壇。外界將反鍾萬學示威解讀為，反對陣營劍指鍾萬學的長期盟友現任總統佐科威（Joko Widodo）。

已獲執政的民主奮鬥黨提名角逐總統的佐科威，自2014年上台以來，力圖改革，整肅公共部門貪污怠惰，壓縮政壇舊勢力生存空間，各種反對力量藉鍾萬學案，將矛頭指向佐科威政府。

另一方面，推選鍾萬學連任雅加達省長的民主奮鬥黨在選戰中挫敗，接下來的國會及總統大選面臨危機。

民主奮鬥黨在印尼多被視為維護中產穆斯林和非穆斯林選民的政黨，鍾萬學擔任省長期間，大刀闊斧改革，被對手質疑忽視城市貧民的生存空間。

來自印尼草根穆斯林社會的反撲，不僅挫敗鍾萬學的連任之路，也勢必衝擊佐科威2019年的連任之路。

此外，印尼多黨政治中，政黨國會席次攸關是否有資格推舉總統候選人。根據印尼選舉法規，政黨或政黨聯盟須獲得至少25%的選票或20%國會席次，才有資格提名正副總統候選人，政黨結盟共推參選已成常態。

印尼國會版圖零碎，山頭林立，沒有一個過半獨大的政黨能夠掌控。對佐科威或民主奮鬥黨而言，如何與各政黨合作贏得明年大選，是當務之急。

民主奮鬥黨的合作對象當然也包括在雅加達選戰中反對鍾萬學的大印尼行動黨，及前總統尤多約諾（Susilo Bambang Yudhoyono）領導的民主黨。

雖然外界認為尤多約諾、大印尼行動黨主席普拉伯沃（Prabowo Subianto），和鍾萬學案及後續風波無法切割。不過為了選舉，民主奮鬥黨主席梅嘉娃蒂（Megawati Sukarnoputri）日前在公開場合和尤多約諾破冰，宣示雙方將聯合打贏選戰。

尤多約諾的長子、去年在雅加達選舉第一輪投票被淘汰的阿古斯（Agus Harimurti Yudhoyono），也被視為佐科威的熱門副手人選。

印尼資深媒體人邱烈豐向中央社記者分析，鍾萬學聲請重審褻瀆宗教案遭駁回，反映出明年大選將至的緊張態勢和壓力。

他指出，明年的總統和國會大選已經起跑，如果鍾萬學案這時獲得重審並推翻有罪判決，勢必再度掀起極端穆斯林團體趁機鬧事，也留給反對黨在選戰中攻擊佐科威陣營的強大理由。

邱烈豐認為，沒人能擔起印尼社會再度騷亂的後果，對執政黨而言，現階段顧好明年國會和總統大選選票才是當務之急。