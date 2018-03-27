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高雄槍戰擊斃1人 開槍警員：從警第一次開槍

後排乘客未繫安全帶 南韓9月起開罰

2018-03-27 14:36中央社 首爾27日專電

南韓警察廳今天指出，根據新版「道路交通法」，從今年9月28日開始，上路車輛前後排所有駕乘人員都必須繫上安全帶。

南韓從1980年開始規定機動車在高速公路行駛時，駕駛人和乘坐人員須全員使用安全帶，2011年這一規定擴大至城市快速道路，這次再度擴大至普通道路。

違反這一規定的駕駛人，將被處以3萬韓元（約新台幣800元）罰款，乘坐人員中有13歲以下幼童時罰款加一倍。

南韓聯合新聞通訊社指出，這項規定僅適用於配置安全帶的機動車輛，至於計程車和公車難以一一確認乘客是否繫好安全帶，因此日後將修訂實施細則，將計程車和公車駕駛員排除在罰款對象之外。

南韓

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