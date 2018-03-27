影／俄商場大火逃生門打不開 64人葬身火窟

2018-03-27 13:15 聯合報 記者 聯合報 記者 梁采蘩 ╱即時報導



俄羅斯克麥洛伏市的「冬日櫻桃」購物中心25日下午發生大火，火勢徹夜延燒到26日上午才被撲滅。俄羅斯緊急情況部部長普奇科夫(Vladimir Puchkov)表示，消防人員搜遍4樓火場後確認有64人罹難，其中已辨識出9具孩童遺體。傷者情況最嚴重的是一名11歲男孩，他的父母手足皆死於火災，他從4樓跌落而受到重傷，目前仍在加護病房急救。

根據調查人員及多名目擊者的說法，火災發生時商場的緊急應變措施完全失靈，不但警鈴未響、逃生出口打不開、滅火器無法使用，商場人員在得知火災後未協助疏散，甚至還關閉警報系統，讓周日下午許多逛商場的民眾只能像無頭蒼蠅般的逃竄。

目前起火原因仍不明，克麥洛伏市副市長切爾諾夫（Vladimir Chernov）之前表示，有孩童在4樓兒童遊戲間的海綿橡膠彈簧床點火，但是俄國電視台Rossiya 24 TV報導則說是電路短路引發火災。