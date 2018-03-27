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傳首度出訪抵中 金正恩重要大事記

2018-03-27 13:04中央社 台北27日電

北韓領導人金正恩。路透
北韓領導人金正恩。路透
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外電紛傳北韓領導人金正恩今天已抵達中國大陸訪問，是他2011年掌權以來外界所知道的首次出訪海外，時機選在與美國總統川普會面之前。以下是金正恩掌權以來相關的重大威脅與行動大事記。

●掌權

2011年12月19日：父親金正日過世後，20多歲的金正恩獲任命為北韓領導人。

●殺兄

2017年2月13日：金正恩異母兄弟金正男在吉隆坡機場遭人以VX神經毒劑殺害。美國2018年2月發布調查結果，認定北韓政府使用生化武器殺人。

●重大武嚇

2017年2月12日：美國總統川普就任後，北韓首次飛彈試射，接著在這一年內試射飛彈16次。

2017年9月3日：北韓試爆氫彈，歷來第6次核試，也是威力最強大的一次。

2017年11月29日：北韓宣布成功測試射能擊中美國全境的洲際彈道飛彈（ICBM）。

●嗆川普

2017年9月22日：金正恩透過北韓中央通信社發布聲明，嘲弄川普是「精神錯亂的老番癲」。

2018年1月1日：金正恩發表元旦談話嗆美，稱核武按鈕一直在他桌上。

●破冰

2018年1月9日：南、北韓打破緊張態勢進行2年多來首次會談，達成包括北韓派團參加平昌冬季奧運等共識；2月，金正恩胞妹金與正率北韓代表團參加平昌冬奧，朝鮮半島戲劇性融冰。

2018年3月：南韓總統文在寅的特使3月5日前往北韓與金正恩會談，敲定4月底舉行兩韓元首峰會。

南韓特使團3月9日赴華府向美方簡報後宣布，金正恩盼盡快與川普會面，而川普同意5月底前與金正恩會面。3月27日傳金正恩搭特別列車赴北京，是他接掌領導人後首次出訪。

北韓金正恩川普

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