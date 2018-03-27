不出七天！中國失控「天宮一號」將墜毀地球

2018-03-27 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



根據歐洲太空總署（ESA），中國大陸第一個太空實驗室「天宮一號」已經失控，預計近日會墜落在地球。

ESA太空殘骸辦公室表示，天宮一號約在本月31日到4月2日重返地球大氣層，不過其警告還有「很高的變數」。

中國載人航天工程辦公室則預測，天宮一號會在31日到4月4日進入大氣層，並在進入過程中燃燒。

雖然對人類影響不大，但已然失控的天宮一號太空實驗室卻是中國野心勃勃太空計畫中的一個污點。8.5噸重的天宮一號在2011年9月29日被送上軌道，但2016年3月16日「停止運作」，中國大陸去年5月告知聯合國此事，但未解釋原因。

太空專家強調，潛在風險很低，人類被太空艦碎片打到的機率粗估低於一兆分之一。相對而言，美國人被閃電擊中的機率是1400萬分之一。

不過澳洲斯威本理工大學「天體物理與超級電腦中心」研究人員達菲（Alan Duffy）則認為，中國大陸的太空任務保密到家，可能難以評估風險。

達菲指出：「國際社會不清楚太空船的材質，因此很難估算危險，因為固態燃料槽可能墜落地面，但輕量面板則不會。」

中國載人航天工程辦公室自14日起，每天更新天宮一號的緯度。