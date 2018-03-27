新仇舊恨交織 促成西方史上最大規模俄外交官驅逐行動

2018-03-27 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 許祖菱 ╱即時報導



美國、加拿大、歐盟等23國下令驅逐俄羅斯外交官，報復俄國在英國毒害前雙面間諜史柯里帕父女。英國首相梅伊表示，這是史上規模最大的俄國外交官驅逐行動。新一波制裁不僅代表各國和英國團結砲口一至向外，也顯示了各國對俄國總統普亭干預他國內政、選舉等新仇舊恨已忍無可忍。

英國《衛報》報導，雖然俄國當局認為英國已被他國孤立，但看26日各國下令驅逐俄國外交官的速度，反映了許多國家早在史柯里帕父女被毒害前，就對俄國頻頻干預國家內政舉動深感不耐。這波史上最大規模集體驅逐行動，實際上是西方國家集體報復俄國的混合戰。

法國總統馬克宏2017年競選期間，遭到俄國駭客組織「兵風暴」攻擊，用釣魚手法企圖竊取馬克宏及其「前進黨」成員個資。法國電視國際五台（TV5 Monde）在2015年時也遭俄國駭客入侵癱瘓。

在美國，俄國網軍2016年大舉攻陷臉書、推特等社群網站，左右美國總統大選；在德國，當地外交部上月證實遭到俄國駭客滲透長達一年，現已被迫關閉該系統。

在波蘭，當地國防部在過去六個月中，發現每周平均至少有一次危險網路攻擊；在立陶宛，政府發現當局電腦系統出現俄國間諜軟體；而在愛沙尼亞，早在2007年就收到長達三周網路攻擊。

但俄羅斯一向全盤否認與上述行為有任何關係。

史柯里帕父女中毒事件是歐洲在二戰過後，首次出現化學武器攻擊。這代表西方國家開始警覺，現在正是時候集體阻止俄國「常態性干擾」他國內政的時機點。

尤其在普亭以壓倒性票數連任俄國第四任總統過後，法國總統馬克宏、美國總統川普、德國總理梅克爾將會更團結一致對抗俄國強權。