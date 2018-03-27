親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
臉書個資遭擅用
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

每日一蘋果降血脂！台大營養講師這樣吃 4個月甩17公斤

希臘版麻醉風暴：侵蝕國本的諾華藥廠行賄案

新仇舊恨交織 促成西方史上最大規模俄外交官驅逐行動

2018-03-27 10:08聯合報 記者許祖菱╱即時報導

美國、加拿大、歐盟等23國下令驅逐俄羅斯外交官，報復俄國在英國毒害前雙面間諜史柯里帕父女。英國首相梅伊表示，這是史上規模最大的俄國外交官驅逐行動。新一波制裁不僅代表各國和英國團結砲口一至向外，也顯示了各國對俄國總統普亭干預他國內政、選舉等新仇舊恨已忍無可忍。

英國《衛報》報導，雖然俄國當局認為英國已被他國孤立，但看26日各國下令驅逐俄國外交官的速度，反映了許多國家早在史柯里帕父女被毒害前，就對俄國頻頻干預國家內政舉動深感不耐。這波史上最大規模集體驅逐行動，實際上是西方國家集體報復俄國的混合戰。

法國總統馬克宏2017年競選期間，遭到俄國駭客組織「兵風暴」攻擊，用釣魚手法企圖竊取馬克宏及其「前進黨」成員個資。法國電視國際五台（TV5 Monde）在2015年時也遭俄國駭客入侵癱瘓。

在美國，俄國網軍2016年大舉攻陷臉書、推特等社群網站，左右美國總統大選；在德國，當地外交部上月證實遭到俄國駭客滲透長達一年，現已被迫關閉該系統。

在波蘭，當地國防部在過去六個月中，發現每周平均至少有一次危險網路攻擊；在立陶宛，政府發現當局電腦系統出現俄國間諜軟體；而在愛沙尼亞，早在2007年就收到長達三周網路攻擊。

但俄羅斯一向全盤否認與上述行為有任何關係。

史柯里帕父女中毒事件是歐洲在二戰過後，首次出現化學武器攻擊。這代表西方國家開始警覺，現在正是時候集體阻止俄國「常態性干擾」他國內政的時機點。

尤其在普亭以壓倒性票數連任俄國第四任總統過後，法國總統馬克宏、美國總統川普、德國總理梅克爾將會更團結一致對抗俄國強權。

而其中轉折點正是15日英、美、德、法四國發表聯合聲明，要俄國對史柯里帕父女中毒事件負起責任。推測這四國情報機構，已針對俄國歷年來更廣泛違法情事交換過機密訊息。

美國總統川普26日下令驅逐60名俄國外交官。圖為俄國駐西雅圖領事館。路透
美國總統川普26日下令驅逐60名俄國外交官。圖為俄國駐西雅圖領事館。路透
分享

英國法國駭客

相關新聞

希臘版「麻醉風暴」：侵蝕國家的諾華疫苗行賄案

2018-03-27 09:36

傳金正恩正秘訪中國 北京淨空交通癱瘓

2018-03-26 21:26

走向獨裁？安倍想修法 讓電視台變成他的傳聲筒

2018-03-26 22:31

加泰前主席投訴聯合國 指控西班牙侵權

2018-03-27 09:52

回應前俄諜遇刺 各國驅逐外交官數一覽

2018-03-27 09:43

陸上總隊今成立 日本陸上自衛隊成立以來最大組改

2018-03-27 08:09

金正恩訪中 美未證實強調期待川金會

2018-03-27 04:00

保全關警鈴逃生口不通 俄商場大火64死

2018-03-27 02:39

埃及總統 可望輕鬆連任

2018-03-27 00:52

想為弊案消毒？馬來西亞打「假新聞」 逼外媒閉嘴

2018-03-26 23:38

多是兒童…俄商場大火至少64死

2018-03-26 23:38

想為弊案消毒？安倍想修法 讓電視台變他的傳聲筒

2018-03-26 23:38

美驅逐俄外交官 歐盟14國跟進

2018-03-26 23:38

是否引渡加泰獨派領袖 德：地方法院決定

2018-03-26 21:51

美國下令驅逐60名俄國外交官 關閉西雅圖領事館

2018-03-26 21:19

法公司承包英脫歐後護照 近12萬人連署反對

2018-03-26 21:15

鍾萬學提重審褻瀆案 印尼最高法院駁回

2018-03-26 20:32

南韓：平壤有實現 「朝鮮半島非核化」的意志

2018-03-26 20:14

最新民調：近半數日人認為 安倍賤賣國土應下台

2018-03-26 19:01

南韓總統文在寅修憲 砍總統權力

2018-03-26 18:27

俄國購物中心惡火 死亡數增至64人

2018-03-26 18:10

最嚴重霧霾來襲 南韓媒體批政府只會灑水

2018-03-26 17:38

川普新國安顧問：北韓提議談判 是為爭取時間發展核武

2018-03-26 17:33

希臘版「麻醉風暴」：侵蝕國家的諾華疫苗行賄案

2018-03-26 15:47

埃及大選登場連投3天 塞西料將連任

2018-03-26 15:44

俄大火逾50死近年最慘 商場驚見多人跳樓

2018-03-26 14:47

江南大叔沒戲唱 南韓推PSY平壤演出傳遭拒

2018-03-26 14:27

歐巴馬：與北韓談判核武很棘手

2018-03-26 14:05

影／普伊格蒙特被捕引怒火 加泰地區爆發流血衝突

2018-03-26 13:44

文在寅簽署修憲案 ！南韓近40年來首次修憲

2018-03-26 13:11

加航駕駛艙冒煙緊急降落 無人受傷

2018-03-26 12:07

空襲利雅德：葉門胡塞軍飛彈轟炸沙烏地首都，攔截後1死2傷

2018-03-26 11:32

影／沙國一次攔截7枚飛彈！爆炸照亮夜空

2018-03-26 11:21

南北韓藝術團敲定 4月3日在平壤聯合公演

2018-03-26 11:17

影／俄購物中心大火傷亡慘重 民眾跳樓逃生

2018-03-26 11:12

涉嫌受賄 檢方將查李明博夫人金潤玉

2018-03-26 11:02

俄商場大火警鈴沒響！疑遊樂場孩童玩火釀災

2018-03-26 10:57

加泰前主席被捕 獨派民眾上街示威

2018-03-26 10:50

俄購物中心大火 受困少女永別訊息曝光

2018-03-26 09:58
看更多

熱門文章

影／沙國一次攔截7枚飛彈！爆炸照亮夜空

2018-03-26 11:21

中國向美提議減購台灣半導體 多買美國晶片

2018-03-26 17:44

傳金正恩正秘訪中國 北京淨空交通癱瘓

2018-03-26 21:26

道瓊收復史上第三大670點！科技股帶頭反攻 貿易戰停火

2018-03-27 06:27

美股道瓊指數盤初漲逾500點 因為這兩人說...

2018-03-26 22:18

希望當年也讓他教數學！華裔教師成數學界巨星

2018-03-26 13:31

美國下令驅逐60名俄國外交官 關閉西雅圖領事館

2018-03-26 21:19

美中同聲表態：談判取代貿易戰

2018-03-27 00:17

日本發現新種類野生櫻花「熊野櫻」 103年來首次

2018-03-26 19:52

走向獨裁？安倍想修法 讓電視台變成他的傳聲筒

2018-03-26 22:31

中美貿易戰 美媒：北京戲劇宣傳成笑柄

2018-03-26 18:08

南韓率先永久豁免銷美鋼鐵關稅 日台都好奇怎麼談的？

2018-03-26 11:17

俄商場大火警鈴沒響！疑遊樂場孩童玩火釀災

2018-03-26 10:57

暴風女企圖心旺 對川普殺傷力不容小覷

2018-03-27 04:58

美中貿易戰 現舒緩跡象

2018-03-27 00:38

旅遊書上看不到的18禁景點！ 秋葉原VR成人影片初體驗

2018-03-26 15:43

川普艷星門主角 自爆被威脅人身安全

2018-03-26 14:37

最新民調：近半數日人認為 安倍賤賣國土應下台

2018-03-26 19:01

中國傳提議部分晶片進口由韓台轉美國 對台影響多大？

2018-03-27 07:06

美驅逐俄外交官 歐盟14國跟進

2018-03-26 23:38

市值續萎縮！FTC證實個資案調查　臉書聞訊跌逾5%

2018-03-26 23:08

艷星門／暴風女丹妮絲 成為扳倒川普最後一根稻草？

2018-03-26 14:33

艷星談幽會川普細節 自爆曾遭威脅

2018-03-26 13:01

仰賴「拇指社交」 德青年可能「說不清人話」

2018-03-26 12:39

影／家暴現場！ 母馬來熊一拳KO小孩

2018-03-26 17:01

保全關警鈴逃生口不通 俄商場大火64死

2018-03-27 02:39

東京櫻花盛開 搭路面電車賞櫻去

2018-03-26 13:59

貿易戰疑慮淡化？離岸人民幣大漲近550點 升破6.26

2018-03-26 18:31

日經：台積電可望包下瑞薩車用微控制器全部代工訂單

2018-03-27 07:49

巴基斯坦新聞台 出現第一位跨性別女主播

2018-03-26 23:34

亞股跌幅收斂 美中貿易戰似有轉圜 美股期指吹反攻號角

2018-03-26 12:17

中美貿易戰？美國之音：可能只是兩強公關戰

2018-03-26 13:22

影／川普艷星門主角專訪 自曝多次受威脅要求封口

2018-03-26 14:10

不只美中貿易戰 台日韓也面臨新挑戰

2018-03-26 17:38

南韓總統文在寅修憲 砍總統權力

2018-03-26 18:27

俄大火逾50死近年最慘 商場驚見多人跳樓

2018-03-26 14:47

江南大叔沒戲唱 南韓推PSY平壤演出傳遭拒

2018-03-26 14:27

文在寅簽署修憲案 ！南韓近40年來首次修憲

2018-03-26 13:11

美中傳私下談判 列待辦清單減貿易失衡

2018-03-26 13:31

最嚴重霧霾來襲 南韓媒體批政府只會灑水

2018-03-26 17:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top