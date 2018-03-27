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陸上總隊今成立 日本陸上自衛隊成立以來最大組改

2018-03-27 08:09聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

負責日本陸上自衛隊部隊統籌指揮的陸上總隊以及負責防衛離島的專門部隊水陸機動團今日正式成立，這是1954年陸自成立以來最大一次組織改造，目的為強化西南諸島的防衛，有意在東海糾紛上增強對中國的威懾力量。

陸上總隊司令部將設置於東京都練馬區的陸上自衛隊朝霞基地，人員編制約180人。

陸上自衛隊設有北部、東北、東部、中部和西部五個方面隊，卻是三自衛隊中唯一沒有設置總隊。過去，牽涉多個方面隊的命令需要向各方面總監下達，聯繫程序繁瑣，未來陸上總隊將成為五個方面隊的指揮中樞，直屬防衛大臣，定位與海上自衛隊的自衛艦隊、航空自衛隊的航空總隊相同。

隨著陸上總隊成立，將創設「美日共同部」負責美日陸軍之間的聯繫，共同部設在有美國陸軍紮營的陸自座間基地。除了陸自，美軍和海、空自衛隊之間的協調工作也由陸上總隊統一負責，讓自衛隊和駐日美軍的協調更一元化。

水陸機動團則以長崎縣佐世保市相浦基地的西部方面軍普通科連隊為母隊，成立初人員編制約為2100人，未來計畫擴編到3000人。水陸機動團主要任務是當沖繩各島、釣魚台列嶼等西南諸島遭到暫領時，負責離島的登陸、奪回作戰。此外，當發生天災等各種狀況時，水陸機動團也負責運用魚鷹直升機等進行人員後送、物資輸送等任務。

此次的陸自組織改造還包括將全國15個師團、旅團其中2個改置為「機動師團、旅團」。機動師、旅團在總隊司令官的指揮下，可以跨越方面隊的管轄區域進行快速部署，陸自規劃將把8個師、旅團陸續改編成機動師、旅團。

陸上總隊首任司令官確定由曾任中央快速反應集團司令官的陸將(相當於陸軍中將)小林茂擔任，陸上總隊司令部幕僚長則由陸上自衛隊高射學校長兼下志津基地司令的陸將補(相當於陸軍少將)藤田浩出任。水陸機動團首任團長傳出將由西部方面總監部幕僚副長的陸將補青木伸一擔任。

日本防衛省陸上自衛隊新設統籌指揮的陸上總隊，以及負責防衛離島的專門部隊水陸機動團...
日本防衛省陸上自衛隊新設統籌指揮的陸上總隊，以及負責防衛離島的專門部隊水陸機動團，這是1954年陸自成立以來最大一次組織改造。圖片翻攝陸上自衛隊官網
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