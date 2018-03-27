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保全關警鈴逃生口不通 俄商場大火64死

2018-03-27 02:39中央社 莫斯科26日綜合外電報導

俄羅斯購物中心大火，死亡人數已增至64人。 美聯社
俄羅斯購物中心大火，死亡人數已增至64人。 美聯社
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俄羅斯購物中心大火，死亡人數已增至64人。圖為燒焦的建築殘骸。 美聯社
俄羅斯購物中心大火，死亡人數已增至64人。圖為燒焦的建築殘骸。 美聯社
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俄羅斯一家購物中心昨天慘遭祝融，已知64人罹難，包括許多孩童，搜救人員仍在瓦礫堆中尋找受害人遺體；調查人員今天說，一名保全關閉火災警報系統，許多出口也遭非法封閉。

路透社報導，負責處理重大刑案的俄羅斯調查委員會（Investigative Committee）表示，他們正設法傳訊購物中心負責人，也希望能羈押一名得知火災消息後卻將警報關閉的保全人員。

調查委員會發言人佩欽科（Svetlana Petrenko）在聲明中說：「這間購物中心建造時就發生嚴重違法行為。消防出口都遭封閉。」

西伯利亞克麥洛伏市（Kemerovo）的「冬櫻花購物中心」（Winter Cherry mall）內含三溫暖設施、保齡球場和一座影城，昨天下午發生大火時還擠滿了人。俄國電視台畫面顯示，現場竄出濃濃黑煙。

法新社報導，俄羅斯緊急事務部長普契科夫（Vladimir Puchkov）在電視上表示：「我們記錄到有64人不幸因這起事故而死。」

他表示這是「最終人數」，其中包括仍遭瓦礫堆掩埋的6名受害人。

調查委員會表示，大火約在當地時間昨天下午4時（台北時間下午5時）爆發，造成兩間影廳屋頂在惡火中坍塌。

目擊人士向俄國電視台表示，有些人沒聽到警報，或是沒把警報當一回事，而火勢飛快延燒，許多孩童因此與父母走散。

與父母造訪購物中心的少女米蓮娜（Milena）表示：「警報系統沒有起作用，人們在恐慌中尖叫著衝出去。」

數名目擊者表示，一間影廳的出入口遭全數鎖起，當時有許多孩童還在內觀賞卡通。

一名自稱康斯坦丁（Konstantin）的目擊者向廣播電台表示：「鄰近村莊的很多班學童都在那理，他們都被鎖在戲院裡。」

李萊維亞里（Alexander Lillevyali）因大火失去了一對11歲雙胞胎女兒和一個5歲稚女。他向Meduza新聞網表示，女兒們曾對他說打不開戲院大門。

他說：「我的女兒一直叫喚我。我只能對她喊說要想辦法離開戲院，但我什麼也不能做。當時我眼前已經起火了。」

當地居民告訴RBK日報，影城人手不足，為防止無票民眾溜入，才經常鎖門。

俄國檢察總長辦公室今天表示，將對國內附帶娛樂區的購物中心全數進行消防安全檢查。

俄羅斯保全火災

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