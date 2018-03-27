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保自貿協定躲鋼鐵關稅 南韓同意對美讓步

2018-03-27 01:57中央社 首爾26日綜合外電報導

南韓政府今天坦承，首爾當局接受輸美鋼鐵配額比目前數量減少30%，也同意美方延長對南韓貨卡車課徵關稅，以保住韓美自由貿易協定，並避免美對南韓鋼鐵課徵關稅。

法新社報導，南韓產業通商資源部通商交涉本部長金鉉宗今天表示，韓美在兩國自由貿易協定（FTA）的修訂和鋼鐵關稅方面「原則上」已達共識。

南韓經濟高度依賴貿易，而美國是南韓第2大貿易夥伴。金鉉宗表示，雙方歷經數週的談判後，已對修改韓美自由貿易協定達成協議。

根據這項協議，南韓將向美國製造商進一步開放國內汽車市場，首爾也接受華府對南韓貨卡車徵收25%關稅期間延長至2041年。

在鋼鐵方面，南韓同意每年對美國出口配額268萬噸，相當於南韓過去3年對美平均出口量的7成。

金鉉宗告訴記者，這268萬噸鋼材可獲得關稅豁免，再多就會被罰款。

金鉉宗形容談判氣氛「火爆」，但他堅稱：「身為談判人員，我可以說這次談判我並未覺得自己屈居劣勢。」

但南韓西江大學國際貿易教授許允（Heo Yoon，暫譯）告訴法新社：「美國得償所願。」

許允說：「川普政府亟於取得談判成果，好對支持者有所交待。」他也警告，華盛頓當局可能在未來「課徵半導體關稅」，半導體是南韓至關重要的出口。

「我不知道我們還剩下什麼討價還價的籌碼，可以承受美方的貿易壓力。」

金鉉宗說，從美國進口、不一定符合南韓安全標準的汽車配額，將增加一倍至5萬輛。

除了提供豁免關稅的鋼鐵出口配額外，金鉉宗並未提及美方做出的其他任何讓步。

他堅稱南韓守住了農產品的「紅線」，拒絕強制使用美國汽車零件的要求，並避免既有的關稅豁免待遇被取消。

但他預計在現任美國總統川普治下，美韓關係將出現更多波折。

金鉉宗說，「貿易總是存在風險」。

南韓自由貿易半導體鋼鐵關稅

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