走向獨裁？安倍想修法 讓電視台變成他的傳聲筒

2018-03-26 22:31 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



路透引述三名日本政府人士消息報導，日本首相安倍晉三打算修改廣播電視法，廢除第四條「電視台必須呈現正反雙方政治觀點」的規定，政府已擬妥修法草案，最快五月提出。反對者批評，安倍想讓日本民眾信賴的電視台充斥著對政府有利的資訊，讓電視台變成政府傳聲筒，以挽救他自己因為涉嫌賤賣國土而下滑的支持率，並推動有爭議的修憲案。

日本在野黨「希望之黨」眾議員奧野總一郎說：「安倍首相根本就是想宣傳自己的觀點。」

日本武藏大學媒體與社會學專家永田浩三說，「情況很奇怪，政府一邊說要讓我們更自由，一邊要廢掉第四條，但政府應該記住第四條立法的初衷」，就是要防止媒體變成國家宣傳機器。

多數電視台反對安倍此舉。「日本民間放送聯盟」是日本民營廣播、電視業者為處理業界共通問題而設立的業界團體，董事長井上拓說：「如何辨別『假新聞』已經成為世界各地的共同課題，平衡報導的媒體比以往任何時候都重要。」井上拓也是東京放送控股的名譽董事長，控股旗下擁有大型商業電視台TBS。

日本民眾不但常看電視，而且信賴電視。官方資料顯示，平均每戶每個工作日花168分鐘看電視，但上網不到100分鐘，讀報僅10分鐘；有七成民眾認為報紙內容可信，六成六認為電視資訊可信，認為網路資訊可信的僅三成四。