俄諜毒殺案愈鬧愈大！ 歐美兩地驅逐數十名俄國外交官

2018-03-26 22:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



美國與歐盟26日共驅逐了數十名俄羅斯外交官，對發生在英國的俄國前間諜遭毒殺案做出了最新回應。

美國下令驅逐60名俄國官員，包括數名駐聯合國官員，而華府聲稱其中有些俄國官員是間諜。

德國、法國和波蘭等歐盟成員國各驅逐4名有情報機構背景的外交官，而立陶宛、捷克和丹麥則驅逐3名，荷蘭與義大利則驅逐2名。

而非歐盟成員國的烏克蘭跟加拿大，也將分別驅逐13名與4名俄國外交官。