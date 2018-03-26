巴布亞紐幾內亞規模7強震 尚未傳傷亡

2018-03-26 20:16 中央社 新加坡26日綜合外電報導



美國地質調查所（USGS）表示，巴布亞紐幾內亞外海今天遭到規模7強烈地震襲擊，但是尚未立即傳出傷亡與災損。

路透社報導，美國地質調查所表示，這起地震震央在新不列顛島（New Britain Island）拉布爾鎮（Rabaul）以西180公里處，震源深度僅10公里。

這是巴布亞紐幾內亞最近一連串地震的最新一起。

當局尚未立即發布海嘯警報。