南海聯菲制中 日再贈菲3架巡邏機

2018-03-26 20:00 中央社 馬尼拉26日專電



為協助菲律賓監控南海，日本政府承諾贈送菲律賓5架TC-90巡邏機，今天全數完成移交。日本防衛官員指出，維護南海航行自由及海事安全是贈機目的之一。

3架日本海上自衛隊TC-90巡邏機，上午降落在甲美地省（Cavite）桑格里角（Sangley Point）的菲國海軍基地，在日本防衛大臣政務官福田達夫與菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）的見證下，雙方官員簽署援贈文件。

羅倫沙納致詞表示，菲律賓面對諸多海上挑戰，包括與中國及其他東南亞國家間的南海爭端，及菲國南部海盜和恐怖威脅，TC-90巡邏機對菲國提升海上巡邏任務大有幫助。

這是日本政府承諾提供菲律賓的5架TC-90巡邏機，第2批移交的3架。

菲律賓與日本在2016年簽署「防衛裝備暨技術轉移協定」，菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）與日本首相安倍晉三就租賃5架TC-90達成協議，首批2架在去年2月移交。

日本國會去年5月修改自衛隊法，允許二手防衛裝備免費或低價轉讓給他國，5架TC-90從原本的租賃轉為援贈，日方並協助菲方訓練6名菲律賓海軍飛行員。

儀式結束後的聯合記者會上，福田達夫表示，日本政府希望菲律賓獲得這批TC-90後，能更妥善照顧民眾，包括救災及執行人道任務等。他坦承，維護南海航行自由及海事安全，也是主要目的之一。

福田達夫指出，作為國際社會的一分子，日方支持航行自由，並認為維護海道安全很重要，這不只是對菲律賓，對整個區域來說是一樣的。

雖然沒有點名任何國家，但中國近年積極在南海填海造島，多座島嶼軍事化，菲日兩國希望監測中方在南海的舉動。

羅倫沙納透露，先前移交的2架TC-90已裝上雷達及紅外線等感應器，具備夜間偵察能力。

兩架TC-90已編入菲國海軍，機身顏色從原本的橘色改成軍機常用的灰藍色，其中一架在今年一月巡邏至黃岩島海域，發現數艘中國漁船及公務船。

TC-90是日本海上自衛隊現役機種，根據菲國海軍提供的資料，飛航距離可達2150公里，遠優於菲律賓巡邏機的300公里飛行能力。