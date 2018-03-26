影／普伊格蒙特被捕引怒火 加泰地區爆發流血衝突

2018-03-26 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳祐元 ╱即時報導



西班牙加泰隆尼亞前自治區主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）25日在德國遭到警方逮捕，預計周一（26日）便會出庭，屆時法官將會決定是否進行延押，等待引渡程序，消息引起加泰地區獨派民眾不滿，上街抗議馬德里政府蠻橫，並與警方爆發流血衝突。

西班牙法院原本在去年12月，取消了對加獨人士的歐洲逮捕令，但普伊格蒙特23日在芬蘭參加研討會，最高法院法官亞雷納（Pablo Llarena）突然決定恢復逮捕令，讓普伊格蒙特措手不及，趕忙逃離芬蘭，準備躲回比利時布魯塞爾，不過他乘車從丹麥入境德國時，還是遭到什勒斯維希-霍爾斯坦州（Schleswig-Holstein）公路巡警逮捕，並被關進新明斯特市（Neumuenster）拘留所。

西班牙警方表示，這次逮捕要歸功於「德警與西班牙情報單位的合作」。德國當局將有60天的時間，決定是否要把普伊格蒙特引渡回國受審，他在西班牙恐怕面臨長達30年的有期刑期。除此之外，自治區主席候選人圖魯（Jordi Turull）、前文化部長普伊格（Lluis Puig）和前教育部長彭莎蒂（Clara Ponsati）等25名獨派人士，也分別遭到西班牙法院以「叛亂罪」及「抗命罪」起訴。

獨派陣營不斷受到打壓，引起加泰地區民眾不滿，上萬人25日湧現巴塞隆納街頭，高聲要求釋放普伊格蒙特，還有不少人包圍德國駐當地的領事館；不過遊行隊伍前往中央政府辦公處途中，卻被優勢警力擋了下來，不少人丟擲路障、石塊反擊，甚至拿大型垃圾桶當掩護，想強行突破，但最終仍被警方駕車驅散，不少滋事民眾遭到逮捕，還有50多人受傷。