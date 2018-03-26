疑葉門叛軍彈襲 沙烏地稱成功攔劫

2018-03-26 06:41 中央社 利雅德25日綜合外電報導



沙烏地阿拉伯防空部隊今天深夜在利雅德上空攔劫一枚飛彈，看起來像是葉門什葉派青年運動（Huthi）叛軍發動的攻擊。

法新社報導，今天正好是沙烏地阿拉伯為首的聯軍軍事干預葉門3週年。

國營媒體報導，目擊者表示，聽到巨大的爆炸聲，空中也出現明亮閃光。截至目前未傳傷亡通報。