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獨派領袖將在德國出庭 加泰隆尼亞爆衝突

2018-03-26 05:01中央社 柏林／巴塞隆納25日綜合外電報導

西班牙加泰隆尼亞自治區前主席普伊格蒙特25日在德國被捕，26日將出庭，由法官決定...
西班牙加泰隆尼亞自治區前主席普伊格蒙特25日在德國被捕，26日將出庭，由法官決定是否繼續羈押，等待引渡訴訟。數萬民眾走上加泰隆尼亞街頭抗議，引爆衝突。 美聯社
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西班牙加泰隆尼亞自治區前主席普伊格蒙特今天在德國被捕，明天將出庭，由法官決定是否繼續羈押，等待引渡訴訟。數萬民眾走上加泰隆尼亞街頭抗議，引爆衝突。

美聯社報導，普伊格蒙特（Carles Puigdemont）是在西班牙情報機構的協助下被捕，事件引發數萬人走上巴塞隆納和加泰隆尼亞其他城鎮的街頭示威抗議，有團體跟鎮暴警察發生衝突。

在巴塞隆納，鎮暴警察用警棍推擠、毆打示威民眾，以阻止氣憤的群眾向西班牙政府在當地的代表辦公室挺進。有的警車車身被油漆染黃，據報也出自抗議人士之手。

在巴塞隆納，鎮暴警察用警棍推擠、毆打示威民眾，以阻止氣憤的群眾向西班牙政府在當地...
在巴塞隆納，鎮暴警察用警棍推擠、毆打示威民眾，以阻止氣憤的群眾向西班牙政府在當地的代表辦公室挺進。 美聯社
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法新社報導，數千人走上巴塞隆納街頭抗議普伊格蒙特被捕，許多民眾揮舞加泰隆尼亞自治區旗，高呼「我們的總統普伊格蒙特」、「還給政治犯自由」等口號。

數千人走上巴塞隆納街頭抗議普伊格蒙特被捕，許多民眾揮舞加泰隆尼亞自治區旗，高呼「...
數千人走上巴塞隆納街頭抗議普伊格蒙特被捕，許多民眾揮舞加泰隆尼亞自治區旗，高呼「我們的總統普伊格蒙特」。 美聯社
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數千人走上巴塞隆納街頭抗議普伊格蒙特被捕，更有民眾高舉「釋放我們的總統」標語。 ...
數千人走上巴塞隆納街頭抗議普伊格蒙特被捕，更有民眾高舉「釋放我們的總統」標語。 美聯社
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有人把垃圾桶丟向加泰隆尼亞警察，警方則回敬警棍或對空鳴槍示警。

分離浪潮已造成加泰隆尼亞分裂，引爆西班牙數十年來最嚴重政治危機，普伊格蒙特被捕更讓連串事件進入最新篇章。

德國警方發言人告訴法新社，普伊格蒙特「今天上午11時19分遭什列斯威-荷斯坦邦（Schleswig-Holstein）的公路巡邏部隊逮捕」。發言人強調，是根據歐洲的逮捕令執行這項行動。

德國檢方指出，普伊格蒙特明天將出庭，以「查證被捕人士的身分」，屆時將由法官決定他是否續遭羈押，等待引渡訴訟。

普伊格蒙特今天乘車由丹麥進入德國後遭警方逮捕。這位獨派領袖若被引渡回西班牙受審，可能因叛亂等罪名被判處高達25年徒刑。

加泰隆尼亞西班牙德國
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