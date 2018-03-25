埃及大選明登場 美媒：現任者獨角戲 人民生活或更苦

2018-03-25 23:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



埃及總統大選將於26日登場，現任總統塞西料將輕鬆連任，而根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，這場選舉基本上仍是軍事強人唱獨角戲，且跟穆巴拉克時代相比，當今執政者更不容許異議，民眾生活也比幾年前更差。

美國智庫大西洋理事會的研究員海耶爾說，這場選舉被普遍認為是場騙局，且再次打擊2011年埃及革命的目標。他說，現在的埃及當局認為，當年前總統穆巴拉克就是因為留了一些空間給異議分子，才導致2011年的起義，因此現在埃及當權者更加嚴厲，「以免再度面臨2011年的風險」。

報導指出，幾乎所有指標都顯示，2011年以來埃及民眾的生活每況愈下，像是生活費增加、薪水漲幅趕不上通膨、自由遭限制與恐怖活動升高，都造成更大的不安全感。

埃及近來遭到數次恐怖攻擊，尤其是在西奈半島，當地一座清真寺在去年11月遭炸彈和槍砲攻擊，造成300多人死亡。此外，在稍早的4月9日基督教節日「棕枝主日」當天，亞歷山卓和坦塔兩座基督教教堂更連遭自殺炸彈攻擊。

對於埃及近年來鎮壓異議分子的行為，國際特赦組織也在最近發表的年度報告中予以嚴厲譴責，並稱開羅當局經常任意逮捕與拘留批評政府人士、和平示威者、記者與人權維權者，然後對他們進行嚴重不公正的審判。

報導還說，埃及此次大選引起國際社會廣泛關切，但美國這個過去曾施壓埃及進行民主改革的國家，這次卻保持沉默，在川普執政下，美國不再就民主人權問題施壓埃及。