篤定連任的強人 最怕什麼？

2018-03-25 22:48 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



埃及總統大選26日投票，現任總統塞西料將輕鬆拿下第二個四年任期。紐約時報報導，塞西唯一的競選對手穆沙沒沒無聞，其他能威脅塞西的對手不是入獄就是退選，媒體也在塞西的掌控中，照理說他沒什麼好怕的，他卻表現得緊張不安，將參謀總長和情報首長革職，又嚴厲打壓媒體，就像選情告急一樣，究竟在怕什麼？

熟悉埃及事務的專家和外交官說，原因就是總統大選初期，有兩名退役將領出馬挑戰塞西，暴露出作為塞西權力基礎的國安體系內部有人反對塞西，塞西才會惶惶不安。

倫敦國王學院埃及事務專家史普林柏格說，國安體系在2013年推翻塞西的前任者穆希，是目前唯一能威脅塞西權位的勢力，「兩名退將參選，讓檯面下的勾心鬥角曝了光」。

這次參選的夏費克是退役空軍司令，曾在2011年短暫擔任總理，2012年參選總統失利。另一位是前參謀總長阿南，2014年曾參選總統，但中途退選。

不過這一次，這兩人都罕見地公開批評塞西，而且都說一旦當選，要把塞西的嚴酷統治鬆綁。夏費克在宣布參選影片中說：「真正的民主體制和基本人權不一定會在埃及實現。」阿南則向2011年推翻獨裁者穆巴拉克、如今飽受塞西騷擾的年輕革命份子示好。

阿南被控違反軍法，遭判刑入獄。夏費克被軟禁在豪華飯店一個月後宣布退選。

華府非營利組織「中東民主計畫」埃及事務專家艾美．霍桑說：「這兩人參選就是在告訴埃及大眾，塞西做得不好，埃及需要新領袖，塞西當然無法容忍。」塞西則在埃及電視播出的訪談中強調，缺乏競爭對手不能怪他。

埃及已故總統沙達特的侄子沙達特原本也參選，今年一月因為顧慮工作人員安全宣布退選，他說：「真的很奇怪，塞西掌控一切，還怕什麼？」

埃及是人口最多的阿拉伯國家，國內約有6000多萬登記選民可在26到28日這三天投票。選民將在塞西與另一名候選人穆沙之間做出抉擇。65歲的穆沙知名度不高，在參選登記期間的最後一天登記參選，讓大選不至於成為同額競選。