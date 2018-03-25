親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
臉書個資遭擅用
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

篤定連任的強人 最怕什麼？

2018-03-25 22:48聯合報 記者李京倫╱即時報導

埃及總統大選26日投票，現任總統塞西料將輕鬆拿下第二個四年任期。紐約時報報導，塞西唯一的競選對手穆沙沒沒無聞，其他能威脅塞西的對手不是入獄就是退選，媒體也在塞西的掌控中，照理說他沒什麼好怕的，他卻表現得緊張不安，將參謀總長和情報首長革職，又嚴厲打壓媒體，就像選情告急一樣，究竟在怕什麼？

熟悉埃及事務的專家和外交官說，原因就是總統大選初期，有兩名退役將領出馬挑戰塞西，暴露出作為塞西權力基礎的國安體系內部有人反對塞西，塞西才會惶惶不安。

倫敦國王學院埃及事務專家史普林柏格說，國安體系在2013年推翻塞西的前任者穆希，是目前唯一能威脅塞西權位的勢力，「兩名退將參選，讓檯面下的勾心鬥角曝了光」。

這次參選的夏費克是退役空軍司令，曾在2011年短暫擔任總理，2012年參選總統失利。另一位是前參謀總長阿南，2014年曾參選總統，但中途退選。

不過這一次，這兩人都罕見地公開批評塞西，而且都說一旦當選，要把塞西的嚴酷統治鬆綁。夏費克在宣布參選影片中說：「真正的民主體制和基本人權不一定會在埃及實現。」阿南則向2011年推翻獨裁者穆巴拉克、如今飽受塞西騷擾的年輕革命份子示好。

阿南被控違反軍法，遭判刑入獄。夏費克被軟禁在豪華飯店一個月後宣布退選。

華府非營利組織「中東民主計畫」埃及事務專家艾美．霍桑說：「這兩人參選就是在告訴埃及大眾，塞西做得不好，埃及需要新領袖，塞西當然無法容忍。」塞西則在埃及電視播出的訪談中強調，缺乏競爭對手不能怪他。

埃及已故總統沙達特的侄子沙達特原本也參選，今年一月因為顧慮工作人員安全宣布退選，他說：「真的很奇怪，塞西掌控一切，還怕什麼？」

埃及是人口最多的阿拉伯國家，國內約有6000多萬登記選民可在26到28日這三天投票。選民將在塞西與另一名候選人穆沙之間做出抉擇。65歲的穆沙知名度不高，在參選登記期間的最後一天登記參選，讓大選不至於成為同額競選。

開羅大學政治學教授塞德說：「穆沙的贏面很小，許多人連他有參選都不知道。」

埃及首都開羅的投票所外牆25日懸掛著埃及國旗和總統塞西肖像。（路透）
埃及首都開羅的投票所外牆25日懸掛著埃及國旗和總統塞西肖像。（路透）
分享

埃及國安投票
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

加泰隆尼亞前主席欲從丹麥回比利時　過境德國時遭拘留

2018-03-25 19:29

南韓仁川機場火災！ 工地陷火海 濃煙密布

2018-03-25 12:24

天有異象 東歐出現橘雪

2018-03-25 21:54

埃及大選明登場　美媒：現任者獨角戲　人民生活或更苦

2018-03-25 23:22

普伊格蒙特被捕 加泰隆獨派處處碰壁

2018-03-25 22:53

教宗鼓勵年輕人：持續吶喊 不要失去理想

2018-03-25 22:52

南韓渡輪外海觸礁 船上163人全獲救

2018-03-25 20:42

歐巴馬訪日談北韓威脅 籲國際合作

2018-03-25 20:28

馬提斯若被換掉將是南韓最大夢魘 彭博：他穩如泰山

2018-03-25 14:58

為活命而走 反槍遊行超盛大 華府聚80萬人

2018-03-25 13:58

回應前俄諜遭謀殺案 川普擬驅逐俄大使

2018-03-25 13:19

躲過警緝捕 加泰隆尼亞前主席離開芬蘭

2018-03-25 10:39

起飛前座艙內爛醉 葡萄利亞航空副機長被捕

2018-03-25 04:23

俄稱前俄諜遭毒害 歐洲各國態度挑釁

2018-03-25 04:19

星期人物／古巴準元首 不再姓卡斯楚

2018-03-24 23:47

西班牙發國際逮捕令 加泰前主席恐在芬蘭被捕

2018-03-24 23:47

兩韓29日將會談…強硬派波頓 替美朝峰會添變數

2018-03-24 23:43

芬蘭：我們要抓加泰前主席 卻不知他在哪裡

2018-03-24 23:07

「人渣」波頓 恐讓川普金正恩峰會告吹

2018-03-24 22:41

西班牙發逮捕令 加泰前主席恐在芬蘭被捕

2018-03-24 21:59

穆加比談下台 怨南非沒出兵鄰國背叛

2018-03-24 21:57

列名美國鋼鋁重稅名單 日本：極其遺憾

2018-03-23 11:17

美國白宮鷹派班底就位 進攻中國信號響起

2018-03-21 16:30

紐時：川普考慮讓戰略主任接替柯恩遺缺　最快下周公布

2018-03-11 18:25

平昌政治角力 兩韓和平契機？

2018-02-26 00:34
看更多

熱門文章

為救華女 東航飛紐約航班放油30噸 迫降阿拉斯加

2018-03-25 14:01

陸下一步反制納入波音？ 在華331架飛機尚未交付

2018-03-25 09:57

日本賞櫻經濟崩潰危機 櫻花樹「黑死病」只能砍樹沒藥醫

2018-03-25 11:00

南韓仁川機場火災！ 工地陷火海 濃煙密布

2018-03-25 12:24

川普炒他惹議！ FBI前副局長投書爆料：遭總統長期羞辱

2018-03-25 14:32

飛機、晶片、汽車…陸擬再列清單回擊美

2018-03-25 00:41

評中美貿易戰 庫克：最強的公司和經濟體都是開放的

2018-03-25 12:50

暫豁免關稅國家 比利時總理：像被美國用槍指頭

2018-03-25 00:43

學校被谷歌標為屠宰場 原來是六年級學童惡作劇

2018-03-25 09:22

為活命而走 反槍遊行超盛大 華府聚80萬人

2018-03-25 13:58

馬提斯若被換掉將是南韓最大夢魘 彭博：他穩如泰山

2018-03-25 14:58

天有異象 東歐出現橘雪

2018-03-25 21:54

造成1死13傷...法院判定「瘋狂」滑水道是致命武器

2018-03-25 11:10

帶領全美反槍運動 佛州高中5人組登時代雜誌封面

2018-03-25 11:14

波頓任國安顧問 華郵紐時憂慮美國走向戰爭

2018-03-25 04:14

東京上野公園櫻花滿開 賞櫻人潮擠爆櫻花道

2018-03-25 15:11

獲美列入鋼鋁關稅豁免名單 這些國家出什麼奇招？

2018-03-25 09:56

澳航「袋鼠航線」直飛英 昔停10點花9天現僅用17小時

2018-03-25 10:40

美國女牧師驅魔餓死兩歲男童 判刑99年

2018-03-25 18:59

加泰隆尼亞前主席欲從丹麥回比利時　過境德國時遭拘留

2018-03-25 19:29

影／「加強槍管」！美逾百萬人上街 海外37國響應

2018-03-25 16:50

美韓貿易協定快完成 川普：很棒

2018-03-25 00:50

相信地球是平的…自學火箭科學家 終成功升空

2018-03-25 23:33

博通陳福陽年收1.03億 居百大CEO之冠

2018-03-25 13:58

日本九州新燃岳又噴發 火山灰飄10公里

2018-03-25 12:11

影／證明自己是真男人 Tesla馬斯克刪臉書

2018-03-25 15:52

將4歲幼女網拍為雛妓 威州狠父要坐牢60年

2018-03-25 12:05

回應前俄諜遭謀殺案 川普擬驅逐俄大使

2018-03-25 13:19

美財長評川普關稅政策：不會影響經濟　反倒有長遠好處

2018-03-25 22:43

沒身分、收入低、怕麻煩 美新移民忍病不敢就醫

2018-03-25 13:13

俄稱前俄諜遭毒害 歐洲各國態度挑釁

2018-03-25 04:19

呼籲加強槍管 全美逾百萬人上街遊行

2018-03-25 08:20

躲過警緝捕 加泰隆尼亞前主席離開芬蘭

2018-03-25 10:39

為求美關稅豁免 各國出奇招

2018-03-25 13:31

篤定連任的強人 最怕什麼？

2018-03-25 22:48

起飛前座艙內爛醉 葡萄利亞航空副機長被捕

2018-03-25 04:23

槍械暴力也不平等 11歲非裔女孩演說撼動人心

2018-03-25 21:26

昆士蘭礦城退燒! 8成房地產慘斷頭

2018-03-25 13:03

澳洲直飛英國僅需17小時 「袋鼠航線」突破航空紀錄

2018-03-25 13:30

這些學生將改變美國？逾百萬人遊行響應反槍

2018-03-25 13:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top