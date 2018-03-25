普伊格蒙特被捕 加泰隆獨派處處碰壁

2018-03-25 22:53 中央社 巴黎25日專電



前加泰隆尼亞區政府主席普伊格蒙特流亡數月後，今天在德國境內被捕。西班牙法院23日才下令拘留5名獨派領袖，如今普伊格蒙特被捕，更凸顯加泰隆尼亞獨派處處碰壁現況。

西班牙針對涉嫌「反叛」的加泰隆尼亞獨派領袖普伊格蒙特（Carles Puigdemont）發布歐洲逮捕令，他上午在接近丹麥邊界的德國境內，被德國公路警察逮捕。

加泰隆尼亞於去年10月1日舉辦自決公民投票，9成票數贊成獨立；10月27日，加泰隆尼亞短暫宣告獨立，但立即被西班牙中央政府接管，普伊格蒙特遭到免職，為逃避西班牙的司法追究而流亡比利時。

西班牙中央政府自獨立公投以來，態度始終強硬，即使去年12月的加泰隆尼亞區議會改選中，獨派仍取得多數，馬德里的態度也未軟化。

如今普伊格蒙特被捕，更凸顯加泰隆尼亞尋求獨立或爭取更多自治權的前景黯淡。

在去年12月的改選中，普伊格蒙特順利當選，他本期望接受推舉，以「遠距執政」方式回任區政府主席，但馬德里堅不允許，他最後於今年3月初宣布放棄回任。

其他有可能擔任區政府主席的獨派人物包括桑傑士（Jordi Sanchez）和圖魯（Jordi Turull），但前者仍在獄中，後者也於23日被拘留，獨派推舉區政府主席的計畫連連受阻。

目前，已有9名獨派主要人物身陷囹圄。

在數名議員及主要角逐區政府主席的人選都在獄中或流亡他國的情況下，區議會難以順利運作，加泰隆尼亞政局尚未找到一條出路。