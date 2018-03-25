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教宗鼓勵年輕人：持續吶喊 不要失去理想

2018-03-25 22:52中央社 梵蒂岡25日綜合外電報導

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天呼籲年輕人繼續發出吶喊，不要...
羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天呼籲年輕人繼續發出吶喊，不要讓老一輩的人阻止自己發聲，或是讓他們使自己對理想失去感覺。美聯社
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羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天呼籲年輕人繼續發出吶喊，不要讓老一輩的人阻止自己發聲，或是讓他們使自己對理想失去感覺。

逾百萬美國青年和他們的支持者，響應上月佛州高中槍擊案倖存者的訴求，在全美各地進行示威抗議，要求制訂更為嚴格的槍枝管制法律。一天之後，教宗方濟各發表這項談話，但他並未提及示威活動。

現年81歲的教宗方濟各在聖伯多祿廣場（StPeter's square）主持「棕枝主日」（Palm Sunday）彌撒，吸引成千上萬民眾到場，其中許多年輕人是前來參加天主教世界青年日（World Day of Youth）活動。

棕枝主日是聖週（Holy Week）之始，也是教宗忙碌一週的開始，直到復活節為止。

教宗方濟各在基督教界的最大教堂聖伯多祿大殿前，手持編織的棕枝，引領巡行禮，紀念聖經記載耶穌騎驢進入耶路撒冷被高呼為救主的日子，但祂在5天後被釘死在十字架上。

教宗方濟各引用聖經類比，呼籲群眾中的年輕人，不要被人操控。

他在彌撒中佈道指出：「想要阻止年輕人發聲的誘惑始終存在。」

「有許多方法可以讓年輕人閉嘴，讓他們不被看到。有許多方法可以讓他們對自己的理想失去感覺，讓他們保持安靜，不要發問，也不要質疑任何事。有許多方法可以讓他們安靜，不讓他們參與，讓他們夢想洩氣、沉悶、無足輕重和憂鬱。」

他告訴年輕人：「親愛的青年們，你們具有吶喊的特質。」他呼籲他們要像以棕枝歡迎耶穌的人，而非數天後叫囂要釘死祂的人。

他指出：「你可以決定不保持沉默。即便是其他人保持靜默，如果我們老一輩的人和領導人物，有些人貪腐，並且保持緘默，如果全世界保持緘默並且失去歡樂，我問你們：你們會大聲說出來嗎?」

群眾中的年輕人大聲回答：「會的！」

教宗方濟各耶穌
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