英媒：英脫歐團體疑買劍橋分析數據

2018-03-25 22:50 中央社 倫敦25日專電



有爆料者指出，英國官方脫歐團體「投票脫歐」，宣傳脫歐時違法使用超額資金，並利用另一團體BeLeave的資金，間接向近期引起軒然大波的「劍橋分析」購買數據。

BeLeave的前出納人員沙尼（Shahmir Sanni）昨天向觀察家報（Observer）及第4頻道新聞台（Channel 4News）爆料，英國外相強生（Boris Johnson）支持的「投票脫歐」（Vote Leave），2016年宣傳公投脫歐期間，為迴避超支問題，利用BeLeave的資金向加拿大數據公司AggregateIQ購買資訊，這間公司據信與劍橋分析（Cambridge Analytica）有關。

英國法規規定，所有團體在競選期間的最高資金額度為700萬英鎊（約新台幣2.8億元）。

沙尼指出，「投票脫歐」由於快要超支，把62萬5000英鎊捐給BeLeave，但實際上並未真的給錢，只是假裝給錢，BeLeave沒有控制權。

他說：「事實上，他們利用BeLeave來超支，而且不是一小筆錢，而是幾十萬英鎊。這可能會造成很大變數，而且是違法的。」

英國選舉委員會目前調查，「投票脫歐」是否藉由和BeLeave合作逃避法規，將錢支付給加拿大數據公司AggregateIQ。「投票脫歐」另外也以本身名義，在競選期間支付AggregateIQ上百萬英鎊。

金融時報（Financial Times）報導，避險基金Marshall Wace的資深合夥人克雷克（Anthony Clake）在2016年6月脫歐公投前一星期，曾經捐款5萬英鎊給BeLeave。

克雷克的發言人向金融時報表示，克雷克當初有意捐款給「投票脫歐」，不過對方表示快要超出資金額度，建議他捐給BeLeave。發言人今天證實，克雷克在BeLeave的要求下，直接將錢匯給AggregateIQ。

「投票脫歐」在觀察家報強烈否認與BeLeave有關。?外相強生昨天在推特發文，「觀察家與第4頻道新聞台的故事非常荒謬，投票脫歐贏得公平公正，而且合法。我們要在一年內離開歐盟，邁向國際。」（編輯：廖漢原）