天有異象 東歐出現橘雪

2018-03-25 21:54 聯合報 記者 聯合報 記者 王麗娟 ╱即時報導



英國廣播公司（BBC）25日報導， 俄羅斯 、保加利亞、烏克蘭、羅馬尼亞，以及東歐內陸國家摩爾多瓦共和國，都有民眾在社群媒體張貼他們見到山脈橘雪覆蓋的照片。這些照片令東歐民眾十分困惑，為何老天下起橘雪。

氣象專家指出，橘雪是因撒哈拉沙漠沙塵暴的沙子與白雪、雨水混合導致。這種天象約莫每5年就會發生一次，只是這次沙子的密度高些，因此形成一片橘雪。