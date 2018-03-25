力推環保反招怨 巴黎市長求連任恐遇阻

2018-03-25 21:24 中央社 巴黎25日專電



巴黎市長伊達戈推動環保措施，包括把塞納河岸車道改為徒步區、逐步限制柴油車行駛等。立意雖好，但部分用路人怨聲載道，以致她的支持率連跌，增加兩年後尋求連任的變數。

法國公眾意見機構（Ifop）替星期日報（JDD）執行調查發現，受訪的巴黎市民中，約58%不滿意伊達戈（Anne Hidalgo）的表現，與2016年3月底的調查相比，不滿意的人多了10%。

58歲的伊達戈隸屬左派的社會黨（PS），她在左派傾向的市民中，仍取得了約7成的支持率；但在右派傾向市民中，只有11%對她滿意。

她於2014年4月的市長選舉中勝出，成為巴黎市首位女性市長，起初還頗受支持，但隨著政策陸續推動，民眾也逐漸發出不滿的聲音。

伊達戈近年實施數項減碳及抗空污措施，並非每項都受市民歡迎。例如，她增設市內的步行區，尤其決定把塞納河右岸車道改為限制徒步或單車通行，使得駕駛人上班必須繞路，塞車現象惡化；行政法院認為這項措施的影響評估有缺失，因此取消行車禁令，但伊達戈堅持己見，打算上訴。

她還限制老舊柴油車在市內通行，預計於2024年完全禁止柴油車。

她另一個受人指責的理由是，巴黎市似乎越來越髒亂、鼠患越來越嚴重，但她曾反擊說，不能容忍市民隨處堆積垃圾、亂丟煙蒂的不文明行為。

即使逾半數市民不滿意伊達戈的表現，仍有76%的受訪者認為巴黎的文化生活值得肯定、64%的人認為巴黎活動多元、61%的人覺得巴黎的國際形象很好，且有多達88%受訪者自稱住在巴黎是很滿足的事。

法國下屆市長選舉將於2020年舉行，伊達戈若有意尋求連任，可能將面對隸屬「共和前進」（LREM）的現任政府發言人葛里沃（Benjamin Griveaux）等勁敵的挑戰，況且社會黨近年在重要選舉中連戰連敗，氣勢大衰，恐怕無法給予伊達戈有力的支援。