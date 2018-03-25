親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
臉書個資遭擅用
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

張大春作「致中閔書」 管爺轉貼臉書表達心境

國際韓華志工會創立14週年 默默耕耘

2018-03-25 20:51中央社 首爾25日專電

國際韓華志工會昨天慶祝創立14週年，在首爾永登浦華僑小學大禮堂舉辦聯歡餐會，中華民國駐韓代表部僑務組長廖靜芝到場恭賀，並祈望默默耕耘的國際韓華志工會能永續發展。

國際韓華志工會會長昨天先召開第七屆第二次會員大會，審查2017年會務及財政追認、討論選舉各項等議案、本年會務活動計畫、預算報告案後，於6時舉行慶祝成立14週年的聯歡餐會。

韓華留台校友聯誼會會長崔同鎰、監事長原所樺、副會長王宗模、韓國中餐烹飪協會會長畢鑑山、中華民國體育運動總會韓國分會副監事長孫輝江、漢城華僑小學校長王德祥及志工會員50人踴躍參加盛會。

志工會長成益昌致詞時表示，因為有韓華僑社各界的肯定與支持，志工會才能日漸茁壯，推陳出新地規劃更多有意義的活動來宏揚志工服務精神、提昇韓華的地位與形象。

成益昌並頒贈漢城華僑中學退休訓導主任畢可勝、韓國中餐烹飪協會會長畢鑑山及東大門華僑貿易配貨總會顧問李進聖刻有「嘉惠志工」的感謝牌，答謝他們在僑社的默默耕耘。

廖靜芝應邀致詞時推崇志工會是韓華僑團的典範，期許鼓勵志工，永續服務奉獻社會他人，在服務中找尋生命的意義與價值。僑務委員會2002年實施志工方案以來，注重海外志工的發展，為落實體系傳承，需要青年一代的新血投入。

韓華志工會提供中華美食款待與會人士，大家閒話家常，活動於晚間9時順利圓滿結束。

韓國選舉
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

南韓仁川機場火災！ 工地陷火海 濃煙密布

2018-03-25 12:24

南韓渡輪外海觸礁 船上163人全獲救

2018-03-25 20:42

歐巴馬訪日談北韓威脅 籲國際合作

2018-03-25 20:28

馬提斯若被換掉將是南韓最大夢魘 彭博：他穩如泰山

2018-03-25 14:58

為活命而走 反槍遊行超盛大 華府聚80萬人

2018-03-25 13:58

回應前俄諜遭謀殺案 川普擬驅逐俄大使

2018-03-25 13:19

躲過警緝捕 加泰隆尼亞前主席離開芬蘭

2018-03-25 10:39

起飛前座艙內爛醉 葡萄利亞航空副機長被捕

2018-03-25 04:23

俄稱前俄諜遭毒害 歐洲各國態度挑釁

2018-03-25 04:19

星期人物／古巴準元首 不再姓卡斯楚

2018-03-24 23:47

西班牙發國際逮捕令 加泰前主席恐在芬蘭被捕

2018-03-24 23:47

兩韓29日將會談…強硬派波頓 替美朝峰會添變數

2018-03-24 23:43

芬蘭：我們要抓加泰前主席 卻不知他在哪裡

2018-03-24 23:07

「人渣」波頓 恐讓川普金正恩峰會告吹

2018-03-24 22:41

西班牙發逮捕令 加泰前主席恐在芬蘭被捕

2018-03-24 21:59

穆加比談下台 怨南非沒出兵鄰國背叛

2018-03-24 21:57

列名美國鋼鋁重稅名單 日本：極其遺憾

2018-03-23 11:17

美國白宮鷹派班底就位 進攻中國信號響起

2018-03-21 16:30

紐時：川普考慮讓戰略主任接替柯恩遺缺　最快下周公布

2018-03-11 18:25

平昌政治角力 兩韓和平契機？

2018-02-26 00:34
看更多

熱門文章

為救華女 東航飛紐約航班放油30噸 迫降阿拉斯加

2018-03-25 14:01

陸下一步反制納入波音？ 在華331架飛機尚未交付

2018-03-25 09:57

日本賞櫻經濟崩潰危機 櫻花樹「黑死病」只能砍樹沒藥醫

2018-03-25 11:00

陸駐美大使回擊...不排除減持美債

2018-03-25 00:04

「人渣」波頓 恐讓川普金正恩峰會告吹

2018-03-24 22:41

南韓仁川機場火災！ 工地陷火海 濃煙密布

2018-03-25 12:24

川普炒他惹議！ FBI前副局長投書爆料：遭總統長期羞辱

2018-03-25 14:32

飛機、晶片、汽車…陸擬再列清單回擊美

2018-03-25 00:41

評中美貿易戰 庫克：最強的公司和經濟體都是開放的

2018-03-25 12:50

太平洋漂浮垃圾面積 超過44個台灣大

2018-03-24 22:11

暫豁免關稅國家 比利時總理：像被美國用槍指頭

2018-03-25 00:43

學校被谷歌標為屠宰場 原來是六年級學童惡作劇

2018-03-25 09:22

陸高層向美喊話 將捍衛利益

2018-03-25 00:15

芬蘭：我們要抓加泰前主席 卻不知他在哪裡

2018-03-24 23:07

馬提斯若被換掉將是南韓最大夢魘 彭博：他穩如泰山

2018-03-25 14:58

為活命而走 反槍遊行超盛大 華府聚80萬人

2018-03-25 13:58

波頓任國安顧問 華郵紐時憂慮美國走向戰爭

2018-03-25 04:14

道瓊指數 恐創最慘三月

2018-03-24 23:35

造成1死13傷...法院判定「瘋狂」滑水道是致命武器

2018-03-25 11:10

為什麼這四家美國科技大廠不太會受中美貿易戰衝擊？

2018-03-24 23:49

帶領全美反槍運動 佛州高中5人組登時代雜誌封面

2018-03-25 11:14

不滿新薪酬制度 寶成越南廠數千員工罷工

2018-03-24 22:02

獲美列入鋼鋁關稅豁免名單 這些國家出什麼奇招？

2018-03-25 09:56

國際大咖談貿易戰 籲美中保持「冷靜」

2018-03-25 00:02

東京上野公園櫻花滿開 賞櫻人潮擠爆櫻花道

2018-03-25 15:11

澳航「袋鼠航線」直飛英 昔停10點花9天現僅用17小時

2018-03-25 10:40

個資醜聞 刪臉書帳號運動興起

2018-03-25 01:07

全球貿易戰開打 日將對中韓課鋼品反傾銷稅

2018-03-25 00:02

影／「加強槍管」！美逾百萬人上街 海外37國響應

2018-03-25 16:50

美中角力 美股周線慘跌

2018-03-25 00:00

美韓貿易協定快完成 川普：很棒

2018-03-25 00:50

澳洲礦業城房價跌 八成屋主認賠殺出

2018-03-25 00:02

貿易戰一觸即發／劉鶴：中方有實力捍衛利益

2018-03-24 23:58

日本九州新燃岳又噴發 火山灰飄10公里

2018-03-25 12:11

將4歲幼女網拍為雛妓 威州狠父要坐牢60年

2018-03-25 12:05

博通陳福陽年收1.03億 居百大CEO之冠

2018-03-25 13:58

回應前俄諜遭謀殺案 川普擬驅逐俄大使

2018-03-25 13:19

西班牙發逮捕令 加泰前主席恐在芬蘭被捕

2018-03-24 21:59

影／證明自己是真男人 Tesla馬斯克刪臉書

2018-03-25 15:52

加泰隆尼亞前主席欲從丹麥回比利時　過境德國時遭拘留

2018-03-25 19:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top