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加泰隆尼亞前主席欲從丹麥回比利時　過境德國時遭拘留

2018-03-25 19:29聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

英國廣播公司（BBC）報導，西班牙加泰隆尼亞前自治區主席普伊格蒙特（Carles Puigdemon）25日在從丹麥過境德國時遭到拘留，當時他正前往比利時的途中。普伊格蒙特目前正因煽動叛亂罪名而被西國通緝中。近來，針對他的全歐逮捕令已重新啟動。

自去年10月舉行遭西國當局禁止的加區獨立公投後，普伊格蒙特便自我流放至比利時生活。

西班牙加泰隆尼亞自治區前主席普伊格蒙特。歐新社
西班牙加泰隆尼亞自治區前主席普伊格蒙特。歐新社
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