馬提斯若被換掉將是南韓最大夢魘 彭博：他穩如泰山

2018-03-25 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



美國總統川普和北韓領導人金正恩將於5月舉行高峰會，川普卻在距峰會不到兩個月時重組國安團隊，由鷹派的龐培歐和波頓出任國務卿和國家安全顧問，川普陣前換將無非是要在峰會前對北韓施加最大壓力，這也是他談判的一貫手法。

不過，南韓方面擔憂，川普若對峰會結果不滿意，一向主張對北韓發動先制攻擊的波頓可能影響川普，使美國對北韓動武的可能性增高，萬一反對輕舉妄動的美國國防部長馬提斯也被川普換掉，將是南韓的最大夢魘。

華府智庫大西洋理事會的資深研究員曼寧（Robert Manning）接受韓聯社訪問時表示：「倘若川金會的結果讓川普覺得他被背叛或被耍了，美國發動軍事攻擊的可能性將比過去高，倘若國防部長馬提斯也離職，我們的麻煩就大了。」

馬提斯一向主張由外交主導北韓的去核化，他與被換掉的國務卿提勒森和國安顧問麥馬斯特被視為約束川普的鐵三角，現在鐵三角去掉兩角，只剩馬提斯獨撐大局。

因此，南韓方面急於想知道，馬提斯也會被換掉嗎？根據彭博引述美國國防事務分析家的看法，馬提斯在川普政府內的地位穩如泰山，不會被換。

彭博報導，67歲的馬提斯雖然在幾項重大政策上與川普意見相左，但他是川普政府內地位最穩的一位。

智庫美國企業研究所的國安專家伊格蘭（Mackenzie Eaglen）說：「馬提斯將會是挺到最後的一個，他是內閣裡最有權力的人，他自己也清楚。他必須管理國防部，並充當影子國務卿。」

川普23日宣布他決定簽署1.3兆美元的預算案時，特別提到增加700億美元國防預算，是促使他簽署的最大理由。川普說：「我們有必要照顧我們的軍隊。」

馬提斯也罕見地與川普一起出席白宮記者會並公開發言，他讚揚川普的決定，表示國家對軍隊的支持有助於保障和平。