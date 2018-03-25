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回應前俄諜遭謀殺案 川普擬驅逐俄大使

2018-03-25 13:19中央社 華盛頓24日綜合外電報導

彭博報導，兩名熟知內情的消息人士今天表示，美國總統川普準備驅逐數十名俄羅斯駐美外...
彭博報導，兩名熟知內情的消息人士今天表示，美國總統川普準備驅逐數十名俄羅斯駐美外交官，回應前俄雙面諜在英國遭人以神經毒劑謀殺一事。（圖／路透）
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彭博報導，兩名熟知內情的消息人士今天表示，美國總統川普準備驅逐數十名俄羅斯駐美外交官，回應前俄雙面諜在英國遭人以神經毒劑謀殺一事。

消息人士說，川普已同意顧問建議，可能會在26日作出相關宣布，但他們警告，川普的決定或許不是最終決定。幕僚表示，川普準備採取行動，但前提是希望確保歐洲盟友也將採取類似舉措，來對抗俄羅斯。

其中一名消息人士說，英國首相梅伊（TheresaMay）本週集結支持，將對俄羅斯採取強硬立場後，美國官員週末努力不懈，擬出與歐洲盟友協調一致的對策。

立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞、捷克共和國、法國和德國等歐洲國家預計最快將於26日驅逐俄羅斯官員，以回應梅伊呼籲採取更強硬的行動，不過目前還不清楚他們的具體計畫為何。

消息人士說，美國認為這些外交官是偽裝成大使館員工，來執行情報活動的間諜。

川普將追尋梅伊腳步，祭出類似行動。梅伊針對前俄羅斯間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒尤莉雅（Yulia Skripal）在英遇襲一案，下令23名被她視為間諜的俄羅斯人離開英國。

白宮副新聞秘書夏哈（Raj Shah）說：「美國堅定支持英國，譴責俄羅斯可恥的行動。總統總在考慮各種選項，要俄羅斯為自身的惡劣行為負責。我們現階段沒有事情要宣布。」

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）拒絕置評。

俄羅斯川普
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