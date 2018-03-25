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旅台大馬人士新春團聚 展現團結與活力

2018-03-25 04:14中央社 吉隆坡24日專電

200多位旅居台灣的馬來西亞工商界人士日前齊聚台北，參加新春晚宴，馬來西亞商業及工業協會理事長拿督劉康捷盛讚旅台馬來西亞人展現團結愛國精神，並對前來的貴賓表示敬意。

馬來西亞旅居台灣的人士以學生居多。這場以商界人士為主的「2018新春晚宴」21日晚間於台北舉行，也是首次大馬工商界人士在台的大型新春聚會。現場有馬來民族舞蹈，搭配馬來風味餐飲，散發濃濃的家鄉味。

另外，馬來西亞旅台歌手劉婉瀅及艾成等也受邀到場獻唱，氣氛熱鬧溫馨。

這場活動是由馬來西亞首相對東亞特使拿督斯里張慶信太平局紳主辦，馬來西亞友誼及貿易中心與馬來西亞商業及工業協會聯合協辦，共同號召各領域的旅台的大馬人士出席聯誼

首相駐東亞特使拿督斯里張慶信特別來台參與盛會。他在致詞時祝福旅台大馬人事業生活順利，也叮嚀關心國家發展，為國作出貢獻。

馬來西亞友誼及貿易中心拿督馮淑娟代表偕駐台官員全員到齊，與旅居台灣的大馬人士熱情交流。

馬來西亞商業及工業協會理事長劉康捷對第一次聯合舉辦這樣的聚會獲得迴響，感到欣慰，「旅台大馬人，團結一條心」是馬來西亞商業及工業協會秉持的宗旨，他期盼每年都有這樣的聯誼機會。

他說，不管是簡單的相互關懷問候，或是交換商機資訊，在新春之際，為大家帶來新的活力。這場聚會歷時3小時圓滿落幕，大家相約明年再見。

馬來西亞台大聯誼
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