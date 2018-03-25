俄稱前俄諜遭毒害 歐洲各國態度挑釁

2018-03-25 04:19 中央社 莫斯科24日綜合外電報導



俄羅斯新聞社（RIA）今天引述克里姆林宮的說法報導，俄國方面對歐洲各國在前俄諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）及女兒遭人下毒一事所抱持的立場感到不安。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說：「我們對他國同級官員無法預測和抱持挑釁態度感到十分不安，但這正是我們必須接受的現實。」 培斯科夫。路透 分享 facebook

培斯科夫並說，俄國會「再接再厲」，向歐洲各國說明對此案的觀點。