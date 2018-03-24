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芬蘭：我們要抓加泰前主席 卻不知他在哪裡

2018-03-24 23:07聯合報 記者李京倫╱即時報導

芬蘭警方24日表示，他們正配合西班牙政府的歐洲逮捕令，緝捕西班牙加泰隆尼亞自治區前主席普伊格蒙特，卻不知他在何處。

普伊格蒙特22日抵達芬蘭，參加一個研討會並會見該國國會議員，預定24日下午離境。目前不知他是否仍在芬蘭。

芬蘭國家調查局發聲明說：「芬蘭接獲一份歐洲逮捕令，內容是要緝捕一名到訪芬蘭的西班牙公民。這名關係人將依正常引渡程序辦理。當局目前並不知道此人的去向。」

西班牙最高法院23日對六名涉嫌分裂國家卻外逃的加泰隆尼亞政治人物發出國際逮捕令，包括普伊格蒙特，人在芬蘭的普伊格蒙特面臨被捕。芬蘭要求西班牙政府提供國際逮捕令的更多細節內容，才會決定是否逮捕。律師說，普伊格蒙特將主動到芬蘭警局投案。

如果普伊格蒙特回到西班牙，將因為涉嫌觸犯叛亂罪和煽動叛亂罪而面臨最高25年徒刑。

西班牙最高法院法官亞雷納23日決定起訴25名加泰隆尼亞獨派政治人物，包括普伊格蒙特，罪名包括叛亂、侵吞公款辦獨立公投與違抗國家命令，亞雷納下令羈押其中五人，不得保釋，包括前自治區政府發言人圖魯。

加泰隆尼亞議會獨派議員22日表決，是否由圖魯出任新自治區主席，取代普伊格蒙特，但投票未過。第二輪投票24日舉行，圖魯是唯一的候選人，不過因為被羈押，無法親至議會投票現場，自動喪失候選人資格。

圖魯是第三個被提名為自治政府主席候選人的獨派人士，之前兩位分別是普伊格蒙特和支持獨立運動的社運人士桑切斯。遭到羈押的桑切斯21日宣布放棄候選資格。左翼共和黨秘書長洛維拉逃往瑞士，懇辭提名。

加泰隆尼亞去年10月1日舉行獨立公投，自治區政府主席普伊格蒙特挾著支持獨立票數居多的優勢，在10月27日宣布獨立，西班牙政府旋即援引憲法第155條，解散加泰隆尼亞議會，並免去普伊格蒙特的自治政府主席職位。普伊格蒙特逃往比利時。

普伊格蒙特。路透
普伊格蒙特。路透
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