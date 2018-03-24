「人渣」波頓 恐讓川普金正恩峰會告吹

2018-03-24 22:41 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



北韓24日接受南韓提議，雙方定29日在兩韓邊境板門店北韓一側的統一閣舉行高層會談，討論下月底兩韓峰會的日程和議題。不過，更值得注意的是五月美朝峰會。紐約時報和華爾街日報都指出，波頓即將出任美國國家安全顧問，為美朝峰會投下變數。

波頓認為，跟北韓談判根本浪費時間，不如先發制人剷除北韓的核武：北韓曾罵波頓是「人渣」和「吸血鬼」，拒絕跟他打交道。

首爾智庫和平與合作研究所高級研究員李炳哲說：「接下來要觀察，波頓會不會開口批評北韓，給北韓藉口不跟美國開峰會，到時（美國總統）川普和波頓就會加強對北韓施壓，更常提到先發制人，兩韓情勢又開始緊張。」

本月稍早川普同意會見北韓領導人金正恩，波頓在接受電視訪問時批評說，北韓是在拖時間，以加強核武實力。他說，美朝峰會應該只談一件事，就是「美國貨機要在北韓哪裡降落」，才能把核武運走，「要是金正恩沒打算談這個，峰會一定很快就結束」。

波頓還批評，南韓跟北韓交好是「被北韓玩弄」，「這世界永遠不怕沒有傻子」。

南韓前國家安全顧問千英宇曾與波頓有工作往來，他說：「波頓對北韓比較沒耐心，也比較不會在談判時把北韓朝好方面想，不過，在這個時間點派他這種人跟北韓打交道，一點都不是壞事，如果他覺得北韓在拖時間，他一定會把話說明白，讓北韓清楚有哪些選項。」

南韓保守派政治人物認為，波頓和美國候任國務卿龐培歐都對北韓強硬，這樣川普就不會輕易對北韓讓步，免得日後美國吃虧。

69歲的波頓曾在前總統小布希任內，擔任國務院負責軍控與國際安全事務的次卿，曾說北韓政府「專橫」，北韓百姓的生活「是地獄般的夢魘」。北韓一直拒絕跟他往來，罵他「人渣」、「吸血鬼」。