穆加比談下台 怨南非沒出兵鄰國背叛

2018-03-24 21:57 中央社 辛巴威哈拉雷24日綜合外電報導



辛巴威前總統穆加比指出，南非去年應該出兵防止他被軍方攆下台，而不是派遣談判團隊，還說區域鄰國「在一定程度上」背叛了他。圖為穆加比及其妻葛雷絲。聯合報系資料照片。 美聯社 分享 facebook 辛巴威前總統穆加比指出，南非去年應該出兵防止他被軍方攆下台，而不是派遣談判團隊，還說區域鄰國「在一定程度上」背叛了他。

法新社報導，穆加比（Robert Mugabe）接受「辛巴威獨立報」（Zimbabwe Independent）和其他區域及國際媒體訪問時，作以上表示。

報導引述94歲的穆加比說：「當你考量各國情勢後指望南非，他們卻沒有介入。」

「但南非本來可以做的不只於此，它沒派部隊，只進行交涉。」

穆加比從辛巴威1980年脫離英國殖民統治獨立後就掌權，在軍方介入、執政黨辛巴威非洲民族聯盟愛國陣線（ZANU-PF）議員啟動彈劾程序的雙重壓力下，被迫辭職。

穆加比下台之前數週開除副手姆南加瓦（EmmersonMnangagwa），此舉被視為妻子葛瑞斯（Grace Mugabe）接掌大位舖路。不過姆南加瓦獲軍方支持，最終接替穆加比執政。

時任南非總統朱瑪（Jacob Zuma）遣國防部長瑪皮沙-恩卡庫拉（Nosiviwe Mapisa-Nqakula）與時任國家安全部長彭戈（Bongani Bongo）為特使赴辛巴威，居間斡旋穆加比和軍方的僵局。

曾戲稱自己會執政到100歲的穆加比在訪談中用「政變」來描述自己下台一事。

他說：「始作俑者有責任翻轉這種局面。如果他們無意這樣做，那就意謂他們希望我認為的那種情況繼續下去。」