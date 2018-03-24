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平靜為假象 法國幾乎月月破獲恐攻計畫

2018-03-24 22:02中央社 巴黎24日專電

法國向來是恐怖攻擊高風險目標，在昨天的特雷比小鎮攻擊案之前，法國有半年時間未遇恐攻，但這只是表面平靜，事實上，官方光是去年就阻止了20起可能的攻擊案。

25歲男子拉克迪姆（Radouane Lakdim）昨天在法國南部距離觀光勝地卡爾卡松（Carcassonne）約8公里的特雷比（Trebes）發動攻擊，他自稱效忠極端組織伊斯蘭國（IS），先是殺人奪車，接著開車在路上朝數名共和國保安隊（CRS）警員開槍，再到一間超市挾持人質。

他的連串行動造成4人死亡，包括自願以己身換取一名人質獲釋的中校貝特拉米（Arnaud Beltrame）。

拉克迪姆犯案時曾高喊「真主至大」，伊斯蘭國事後也承認他是旗下「戰士」。

法國境內上一次有恐怖攻擊發生，是在去年10月1日的馬賽火車站，兩名女子遭人持刀刺死，伊斯蘭國隨後承認指使。

法國於去年11月1日終止長達兩年的緊急狀態，改以新的反恐法規取代，昨天的攻擊案是緊急狀態終止以來的第一起重大傷亡案件。

恐攻高風險的陰霾籠罩法國，要從2015年說起。那年發生了一月的「查理週刊」（Charlie Hebdo）攻擊案和11月巴黎連環恐攻案，接著2016年7月發生尼斯恐攻案，都造成大規模傷亡。

2017年開始，恐攻型態轉為單人發動，且多針對軍警，例如2月羅浮宮案、3月歐利機場（Orly）案、4月香榭麗舍大道案、6月巴黎聖母院前攻擊案、8月巴黎近郊樂法洛培瑞鎮（Levallois-Perret）攻擊案、10月馬賽車站攻擊案等。

這些案件造成死傷的人數較少，但更出人意料，也更難防範。從發生時間也可以看出，去年幾乎每一到兩個月就會發生一起。

內政部表示，去年在境內共阻止了20起可能的攻擊計畫，今年才過了不到3個月，也阻止了至少兩起計畫。

這些數字顯示，即使過去半年間沒有發生重大攻擊案，法國居民面臨的風險仍然很高。

犯罪學者包爾（Alain Bauer）接受巴黎人日報（Le Parisien）訪問時說，這種平靜只是假象，情報和安全單位近年加強預防犯罪力道，牽制了極端分子，但這段時間也正好讓他們重整，未來境內可能還會出現其他攻擊。

他認為，現在有兩個伊斯蘭國，一個本有實際領土，但在反恐盟軍進攻下，已幾乎不存；另一個是虛擬組織，只存在於網路和加密訊息中，慫恿、協調有意發動攻擊的追隨者，這類行動都是「微型攻擊」，任何地點都可能發生。

拉克迪姆於2014年就因與極端運動接觸而被列入「S」檔案，意即可能危害國安的追蹤名單，他數年間都沒有明顯犯案意圖，卻突然發動攻擊。

法國新聞電台（Franceinfo）訪問前司法警察反恐部門主任馬立昂（Roger Marion），他表示，如果被追蹤對象與其他潛在危險人物聯繫，或許還可能及早阻止攻擊行動，但問題是這些人「透過手機或電腦，在自己的房間裡極端化」，不一定有與某個組織聯繫，可能某天自己突然就決定行動。

他認為，在這起案件中，不能說情報單位有疏失，因為情報單位確實注意到拉克迪姆，也監控了他，只是毫無外顯跡象預示他會行動。

法國伊斯蘭國恐攻
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