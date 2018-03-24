巴布亞紐幾內亞6.8地震 無毀滅性海嘯威脅

2018-03-24 22:02 中央社 雪梨24日綜合外電報導



美國地質調查所（USGS）指出，巴布亞紐幾內亞的拉布爾（Rabaul）西南方大約180公里處，今天發生規模6.8的地震。太平洋海嘯警報中心指出，不預期會發生毀滅性海嘯。

路透社報導，太平洋海嘯警報中心（PacificTsunami Warning Center）在簡短聲明中指出：「根據能夠取得的所有資料研判，不預期會有橫跨全太平洋地區的毀滅性海嘯發生。」

根據USGS，這起地震的震源深度為60公里。