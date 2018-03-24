美將更強硬 伊朗議員籲加強對中俄關係

2018-03-24 20:16 中央社 杜拜24日綜合外電報導



伊朗媒體今天報導，資深國會議員鮑洛哲迪說，由於美國總統川普任命波頓（John Bolton）為國家安全顧問，伊朗應加強與俄羅斯及中國的關係，以對抗美方可望更趨強硬的立場。

路透社報導，伊朗國會國家安全與外交政策委員會主席鮑洛哲迪（Alaeddin Boroujerdi）告訴伊朗學生通訊社（ISNA）：「美國正對伊朗推行更為強硬的政策，所似我們必須比較寄望於東方，尤其是中國與俄羅斯。」