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馬尼拉特色餐廳點名 空中餐廳最刺激

2018-03-24 20:09中央社 馬尼拉24日專電

隨著菲律賓總統杜特蒂在國際間聲名大噪，前來菲律賓觀光的遊客也愈來愈多，如果您來到大馬尼拉地區，這裏有多家特色餐廳值得一試，其中最刺激的大概就是空中晚餐。

到異地旅遊當然要體驗特色餐廳，如果您喜歡毛小孩的話，在黎薩省（Rizal）肯塔鎮（Cainta）一家商場內的「汪汪狗咖啡」（Barkin' Blends Dog Cafe）和奎松市（Quezon City）的「馬尼拉貓咖啡」（CatCafe Manila），喝完咖啡後，可以到寵物區與貓狗同樂。

自助洗衣店在台灣已是十分普偏，但在菲律賓仍在起步階段，開在馬尼拉市桑巴洛區（Sampaloc）的「佩瑞秋洗衣咖啡店」（Perichor Laundry and Coffee），就結合了洗衣與咖啡這兩看似不搭的元素，讓客戶等候衣物時喝杯咖啡。因為開在大學附近，常有大學生會來光顧。

籃球是菲律賓人的「國球」，如果您也喜歡籃球，不妨到全球第11大商場Mall of Asia，造訪美國職籃NBA在海外開設的第一家NBA Cafe，享用美式餐點的同時，可在大螢幕上觀看精采賽事。

愛看電影的人，也可以順道到NBA Cafe附近的「影星咖啡」（Movie Stars Cafe），用餐之際觀賞裝扮成電影角色的藝人表演，雖然名為「影星」，但多為超人、蜘蛛人、蝙蝠俠等角色，小朋友可能會很喜歡這裏。

菲律賓是天主教國家，您如果想體驗一下菲人對天主教的虔誠信仰，可到馬尼拉王城（Intramuros）的「主教冠冕餐廳」（Ristorante Delle Mitre），這裏不但擺飾著許多宗教裝飾品及文物，菜單也清一色是各知名主教的私房菜，主教們喜歡吃些什麼？來這裏就知道了。

吉普尼車是菲國街頭霸王，第2次世界大戰後美軍留在菲律賓的軍用吉普車，經加長改裝後成為載客用的交通工具，特殊的造型延續到今日。如果沒有機會搭乘真的吉普尼車，可以到奎松市的「格瑞的吉普尼車」（Gerry’s Jeepney）餐廳，在吉普尼車式的餐室裏品嚐菲式菜餚。

和「格瑞的吉普尼車」餐廳有異曲同功之妙的，還有位於馬尼拉市的「飛機餐室」（Plane Bistro），主要提供菲式及美式餐飲，內部裝潢得像機艙一樣，就連服務員也是穿著空中小姐的制服。

沒有人想蹲鐵窗，但在監獄主題的餐廳裏吃一餐應該無所謂吧！馬尼拉東郊馬利吉娜市（Marikina）有一家「保釋咖啡」（Caffe Piansa），顧客在鐵欄裏、法庭上用餐，吃飽後拍張囚犯大頭照，還有電椅可以試坐。

最後是在馬尼拉50公尺高空中用餐，這相當於16、17層樓的高度。2006年在比利時推出的「空中餐廳」（Dinner In The Sky）服務，4月2日至5月21日也將來到馬尼拉，用起重機把顧客、廚師及餐桌吊到空中，在繁星的陪伴下用餐。只是它的花費不菲，最便宜也要每人9990披索（約為新台幣6156元）。

作為東西文化的大熔爐，馬尼拉除了多家特色餐廳之外，還有很多各式各樣的美食，等著遊客們前來探索。

馬尼拉咖啡菲律賓
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