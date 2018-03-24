美媒：國際社會隔離對待台灣 這是可恥的

2018-03-24 17:31 中央社 華盛頓23日專電



華盛頓時報社論今天為台灣叫屈，認為台灣是個成功的民主國家，但台灣國際社會地位受到限制、遭到隔離，這是可恥的。左圖為美國總統川普，右圖為蔡英文總統。圖擷自 Washington Times 華盛頓時報（3/22） 分享 facebook 華盛頓時報社論今天為台灣叫屈，認為台灣是個成功的民主國家，但台灣國際社會地位受到限制、遭到隔離，這是可恥的。

華盛頓時報（Washington Times）今天刊登社論，為台灣叫屈，認為台灣「並未獲得應有的尊重」。台灣被聯合國與包括世界衛生組織（WHO）在內的機構排除，邦交國僅約20個，台灣在美國的駐館不是大使館，而是稱為「駐美國台北經濟文化代表處」。

社論指出，台灣是經濟成功的民主國家，將台灣從國際社會隔離是可恥的，台灣是國際上一個成功的故事。

社論指出，美國總統川普（Donald Trump）當選後，給予台灣的尊敬遠高於歷任美國總統。他當選但還未宣誓前，曾與總統蔡英文通電話，這是1979年以來所首見。

此舉讓北京大表憤怒，連美國自由派也訝異，但社論也指出，這是正確的行動，這是對每天受到中國侵略威脅而飽受困擾民主體制的聲援。

川普日前簽署台灣旅行法，允許美台各層級官員互訪，是華府升高台美關係的重大進展，期望台美關係正常化。社論指出，美台在經濟、文化緊密連結，雙方往來密切。

北京當局對台灣旅行法通過的不滿，社論說，美中關係不如一年前平和，川普祭出的貿易制裁大旗顯示，川普對中國在智慧財產權剽竊與關稅補貼讓美國蒙受損害十分不滿，並透過台旅法的簽署，川普向北京傳達他會認真看待此事。