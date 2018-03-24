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影／南法傳IS恐攻 助攻堅英勇憲兵官重傷不治

2018-03-24 14:49聯合報 記者周辰陽╱即時報導

法國南部23日發生槍擊與挾持人質事件，兇嫌自稱伊斯蘭國（IS）士兵。一共4人死亡，16人受傷，其中2人傷勢相當嚴重，死者包括一名自願成為人質以換取平民獲釋與機警協助攻堅，但最後不幸傷重不治的憲兵中校。

根據報導，兇嫌在不同地點進行3次襲擊：一早先在卡爾卡松（Carcassonne）劫持一輛汽車，駕駛受重傷，乘客則是遭到射殺。接著，他朝著4名外出慢跑的鎮暴警官開火，造成1人重傷，更一度試圖駕車衝撞其他員警。兇嫌隨後驅車到8公里外的小鎮特黑貝（Trebes），走進當地超市後對空鳴槍，先高喊真主至大，接著自稱IS士兵，射殺一名超市員工與一名顧客，挾持其他人為人質。一位在場的退休警官見狀立刻斷定是恐攻，馬上帶著妻子等10人躲進肉品區的冷藏庫達1個小時後，接著趁隙從逃生門脫逃。

法國內政部長柯隆布（Gerard Collomb）指出，趕到現場的憲兵隊成功疏散民眾，但仍有一位婦女被兇嫌當成人肉盾牌。憲兵中校貝特拉米（Arnaud Beltrame）自願交換，並且將開啟的手機放到桌上，方便警方監控情況。柯隆布表示，貝特拉米朝兇嫌開火，在外的特警一聽到手機傳出槍聲後立刻攻堅擊斃兇嫌，並且發現貝特拉米身受重傷。官方已經證實貝特拉米傷重不治，他的勇敢舉動與執法單位的機警反應都贏得馬克宏與柯隆布的讚揚。

法國總統馬克宏表示，這是一起激進伊斯蘭恐攻，也是他強化反恐法與解除長達2年緊急狀態後的第一起疑似恐攻案件，兇嫌據報是25歲的拉克迪姆（Redouane Lakdim），在摩洛哥出生，擁有法國國籍，有著多項輕罪前科，目前跟家人一起住在卡爾卡松，據稱他要求當局釋放在押的2015年巴黎恐攻事件的唯一倖存主謀阿布岱斯蘭（Salah Abdeslam）。反恐檢察官指出，拉克迪姆因涉及極端主義與強硬派伊斯蘭的薩拉菲運動，早在2014年就曾登上監控名單，但後續調查顯示他沒有採取行動的跡象。IS已經發出聲明，承認拉克迪姆是他們的士兵，但是按照慣例並未立刻提供證據，法國保防單位正在進行查證，檢方也已啟動偵查。

法國警方23日聚集在發生人質挾持事件的南部小鎮特黑貝一處超市外。南法的卡爾卡松與...
法國警方23日聚集在發生人質挾持事件的南部小鎮特黑貝一處超市外。南法的卡爾卡松與特黑貝23日發生自稱伊斯蘭國（IS）士兵的兇嫌槍擊與持人質事件，造成４人死亡與16人受傷。 （Newsflare/Tarbouriech Roseline/美聯）
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巴黎恐攻法國伊斯蘭國
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