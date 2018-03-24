影／南法傳IS恐攻 助攻堅英勇憲兵官重傷不治

2018-03-24 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



法國南部23日發生槍擊與挾持人質事件，兇嫌自稱伊斯蘭國（IS）士兵。一共4人死亡，16人受傷，其中2人傷勢相當嚴重，死者包括一名自願成為人質以換取平民獲釋與機警協助攻堅，但最後不幸傷重不治的憲兵中校。

根據報導，兇嫌在不同地點進行3次襲擊：一早先在卡爾卡松（Carcassonne）劫持一輛汽車，駕駛受重傷，乘客則是遭到射殺。接著，他朝著4名外出慢跑的鎮暴警官開火，造成1人重傷，更一度試圖駕車衝撞其他員警。兇嫌隨後驅車到8公里外的小鎮特黑貝（Trebes），走進當地超市後對空鳴槍，先高喊真主至大，接著自稱IS士兵，射殺一名超市員工與一名顧客，挾持其他人為人質。一位在場的退休警官見狀立刻斷定是恐攻，馬上帶著妻子等10人躲進肉品區的冷藏庫達1個小時後，接著趁隙從逃生門脫逃。

法國內政部長柯隆布（Gerard Collomb）指出，趕到現場的憲兵隊成功疏散民眾，但仍有一位婦女被兇嫌當成人肉盾牌。憲兵中校貝特拉米（Arnaud Beltrame）自願交換，並且將開啟的手機放到桌上，方便警方監控情況。柯隆布表示，貝特拉米朝兇嫌開火，在外的特警一聽到手機傳出槍聲後立刻攻堅擊斃兇嫌，並且發現貝特拉米身受重傷。官方已經證實貝特拉米傷重不治，他的勇敢舉動與執法單位的機警反應都贏得馬克宏與柯隆布的讚揚。