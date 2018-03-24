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耐不住寂寞！獨自住在小島上的現代魯賓遜變網紅

2018-03-24 14:38聯合報 記者田思怡╱即時報導

過去29年的每一天，毛洛．莫蘭迪（Mauro Morandi）都被照映在地中海上的金色日出喚醒，卻沒有人與他分享眼前的美景。

CNN報導，現年79歲的莫蘭迪自1989年開始獨自一人住在義大利馬達萊納群島的布德立島（Isle of Budelli）上，當時他決定遠離現代社會，展開新生活。

不過，這幾年莫蘭迪終於耐不住寂寞，決定與人分享島上的美景，他拍了許多絕美照片，貼在Instagram、Facebook和Twitter上。

現在，莫蘭迪和島上的玫瑰色沙灘都成為夏天遊客追逐的景點。不過，他的平靜生活並未因此改變。

他說：「我從小就叛逆，9歲時第一次逃家。1968年，我成了抗議分子，後來發現我不適合武裝衝突，我討厭武器，從此不再參與政治。」

他回憶：「我開始思考遠離這個只想著金錢與權力，不顧個人的社會。」

他與幾個朋友決定離開義大利。「我們駕一艘雙體船前往玻里尼西亞，尋找一個無人島，展開新生活。」

結果他們在位於科西嘉島和薩丁尼亞島之間的布德立島上岸。莫蘭迪發現他心中的完美無人島就在眼前，而島上的管理員正要退休。

莫蘭迪接下管理員工作，起初刻意避開夏天的遊客。

「起初幾年我很冷漠，不想與任何人交談，我獨自一人享受美景。後來我覺得有點自私，想與全世界分享我眼中大自然最美的景色。就像杜斯托也夫斯基說的，只有美能挽救這個世界，免於被人類摧毀。」

現在他夏天幾個月為遊客導覽，他很重注環保，觀光業導致玫瑰沙灘遭到侵蝕，自1990年代起沙灘被隔離，遊客只能在四周欣賞。

莫蘭迪白天拍攝島上的生活，但他當島主的日子不多了。這個島在過去幾年數度易主，自2016年起歸馬達萊納國家公園所有，他差點被趕走，最後由1萬8000多人簽請願書讓他留下來。他說：「政府買下這個島，國家公園的新主管將決定我的去留。」

當局為島上的遊客設了Wi-Fi，現在莫蘭迪可以在社群媒體上分享照片。

「我每天早上拍日出，吃過早餐後餵兩隻貓和雞，之後用筆電處理我的照片、寫心得、回答問題，我在臉書上有5000個朋友。我想有近60萬人在Google Map上看到我的照片。

「夏天我把時間都給了訪客，現在人們專程跑來會見獨自住在島上的『瘋男人』。」

冬天就只剩下他一個人，不過他堅稱：「我從來不覺得寂寞，因為我可以獨處。」

莫蘭迪拍攝布德立島上的玫瑰沙灘，在社群媒體上分享。莫蘭迪臉書
莫蘭迪拍攝布德立島上的玫瑰沙灘，在社群媒體上分享。莫蘭迪臉書
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現年79歲的莫蘭迪獨自一人住在義大利的布德立島上。莫蘭迪臉書
現年79歲的莫蘭迪獨自一人住在義大利的布德立島上。莫蘭迪臉書
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莫蘭迪拍下布德立島的美景，在社群媒體上分享。莫蘭迪臉書
莫蘭迪拍下布德立島的美景，在社群媒體上分享。莫蘭迪臉書
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莫蘭迪拍攝布德立島的美景，在社群媒體上分享。莫蘭迪臉書
莫蘭迪拍攝布德立島的美景，在社群媒體上分享。莫蘭迪臉書
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義大利沙灘國家公園
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