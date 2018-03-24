槍手闖超市挾人質釀3死 法國認定恐攻

2018-03-24 09:41 中央社 法國特雷比23日綜合外電報導



一名聲稱效忠伊斯蘭國（IS）的男子，今天在法國西南部持槍攻擊超市，造成3人死亡，反恐警察攻堅後擊斃槍手。法國總統馬克宏表示，國家受到恐怖分子攻擊。

法新社報導，這起去年10月以來所發生的首起聖戰士攻擊事件還造成16人受傷，其中包括一名英勇的警察，他志願以自己換回遭挾持的人質。

在卡爾卡松（Carcassonne）發生槍擊案後，馬克宏（Emmanuel Macron）發表電視演說：「我們的國家受到伊斯蘭恐怖分子攻擊。」

伊斯蘭國聲稱犯案，還表示這起攻擊是呼應他們先前鎖定西方世界敵人的呼籲。

2015年來至今，法國已有240多人死於一連串致命攻擊，讓法國一直保持高度警覺。

根據了解調查的消息人士指出，25歲的凶嫌拉克迪姆（Radouane Lakdim）為出生摩洛哥的法國公民，是名小毒販，有輕罪的前科紀錄。在調查人員憂心他有伊斯蘭激進化的危險後，拉克迪姆就被進一步盯上。

2014年夏季，住在卡爾卡松的拉克迪姆被列為潛在極端分子的監控名單。

反恐檢察官莫林斯（Francois Molins）表示，拉克迪姆在當地時間早上10時30分左右在卡爾卡松劫持一輛車，朝車內兩人開槍，造成一名乘客死亡，另一名駕駛命危。

拉克迪姆還朝正在慢跑的警察開槍，造成一名警察受傷，之後將搶來的車開到特雷比（Trebes）附近的Super U超市。

莫林斯說：「凶嫌進入商店後高喊『真主至大』（Allahu Akbar），還說他是伊斯蘭國的士兵，準備好要為敘利亞犧牲。」

他進一步要求「釋放關在牢中的弟兄」後，開槍打傷一名超市顧客、打死一名超商員工。法國特種部隊聽到槍聲後，衝入店內將槍手擊斃。一名與拉克迪姆同居的女子已遭拘禁。