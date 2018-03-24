中國軍機飛越宮古海峽 日戰機緊急起飛因應

2018-03-24 09:41 中央社 東京24日專電



日本統合幕僚監部公布，8架中國軍機昨天飛越宮古海峽，並未侵犯日本領空，日本戰機緊急起飛因應。

這8架軍機包括4架轟6、一架圖154、一架運8，另2架推測應是戰機。

這8架軍機從東海往東南方飛越宮古海峽，再依原路徑返回。

產經新聞報導，這條飛行路徑是繼去年12月20日以來，再度被觀測到有中國戰機飛行。防衛省正在分析中國方面的意圖。