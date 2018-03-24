再釋善意 教廷外長：梵蒂岡不怕中國崛起

2018-03-24 08:35 中央社 梵蒂岡24日專電



中華民國駐梵蒂岡大使館，就在聖彼得大教堂廣場幾步路之遙，屋頂上的青天白日滿地紅國旗飄揚。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 北京修憲使中國國家主席可無限期延任，讓西方國家對中國崛起更為警覺。不過教廷外交部長蓋拉格表示，天主教會並不害怕中國崛起，展現對全球的領導力。

蓋拉格（Paul Richard Gallagher）出席一場由宗座額我略大學（Pontifical Gregorian University）於22、23日舉辦的研討會，他致詞時表達上述看法。

這場研討會以「基督教在中國社會：影響、互動和本土化」為主題，香港樞機主教湯漢出席致詞，並有來自中國人民大學、北京大學、復旦大學的多位講者。

蓋拉格表示，在當代世界努力與中國對話的過程中，他相信以天主教的普世價值和向全人類的開放性，可從道德和精神方面提供很多幫助，中國天主教團體特別能勝任這項任務，因為他們參與中國的歷史脈動，也融入中國社會。

蓋拉格指出，中國面對全球挑戰時，試圖在政治、經濟、文化各面向保有中國特色，這是中國想重新站上世界舞台中心的方式，因此常常會聽到一個關鍵字，就是「中國化」。

蓋拉格說，關於天主教的中國化或本土化，在歷史上，耶穌會傳教士利瑪竇、郎世寧等開啟了很好的先例，為了傳福音，不該違背教義，也不該只是坐談一些教條道理的空話，到底該怎麼做，很難找到一個量化座標，唯有時時把上帝的恩典放在最優先考量。

蓋拉格的談話被解讀為教廷再度對中國釋出善意。義大利時報（La Stampa）指出，教廷高層對於中國崛起沒有表達任何憂慮或敵意，更對中國領袖的長期治理計畫給予正面評價，認為中國政府幫助許多民眾脫離貧窮。

義大利時報認為，蓋拉格的說法，精簡表明梵蒂岡與中國交往的指導原則，是想透過迂迴漸進的方式，解決目前中國教會的反常狀況。