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無人機飛行競賽 在澳洲起飛

2018-03-24 08:17聯合報 記者季晶晶╱即時報導

澳洲廣播公司報導，無人機競速比賽（FPVR）在澳洲愈來愈受歡迎，但支持者說，這種新興的體育賽事尚未獲得應有的廣泛認可。

以第一人視角飛行的無人機競速，常能看見自行製作的輕量級四軸飛行器，飛行速度可能高達每小時140公里。

澳洲有一個正式的競技賽事聯盟，旗下有10個會員俱樂部，包括馬丁泰勒在澳洲東北部城市湯斯維新成立的一個。

馬丁泰勒說：「你以瘋狂高速前進⋯⋯但會有隧道視限，一會兒之後就開始變得模糊。你可能失去視覺深度，讓你摔飛機⋯⋯很瘋狂的感覺。」

但當無人機競速比賽風起雲湧之際，大部分人還是會搞混，把它想成主流的空拍機

馬丁泰勒說：「我提到無人機競速時，大家想到的是飛得很穩很慢、專拍美不勝收照片的空拍機。我放影片給他們看，他們完全不曉得有這種比賽存在。他們沒想到這麼小的飛機能飛這麼快。當我說，這全是自製的無人機時，他們驚呆了⋯⋯這是前所未見的活動，而我們正努力推動。」

今年會有多於以往的FPVR賽事，新南威爾斯省皮克頓下月有澳洲公開賽，中國深圳11月將舉行首屆世界無人機競速錦標賽。

澳洲無人機賽事主席標爾普瑞德指出，FPVR和空拍機大不同。他說：「我們的飛行方式就像賽車手，障礙和賽道都很少高逾6公尺高。大部分人拿到空拍機的第一件事卻是『讓我們看看這東西能飛多高』。風險藏匿於此。空中有低飛的飛機。當空拍機上升到那個高度，一迷失方向，就回不來了。」

他看過很多操作者發生這樣的憾事，他們雖然很努力想讓空拍機飛回來，但可能耗盡電力而墜機。

澳洲無人機的數量近來遽增，澳洲民航安全局（CASA）收到的投訴也相應增加。CASA表示，正為無人機教育投入大量精力，並規定無人機競賽必須由澳洲航空模型協會（MAAA）控管。

MAAA秘書竇德說，過去幾年間，該協會的FPVR註冊俱樂部從零增至20。他表示，FPVR吸引到全新的年輕人口，而且逐步開始成長，男女都有。MAAA在澳洲參院去年調查無人機議題時，已經提出對FPVR的看法，預料調查結果一公布，國會將修正相關法規。

無人機競速比賽是澳洲新興運動賽事。取自賽事組織FPVR.org官網
無人機競速比賽是澳洲新興運動賽事。取自賽事組織FPVR.org官網
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