馬克宏：法槍擊事件3死16傷 2傷勢嚴重

2018-03-24 02:35 中央社 巴黎23日綜合外電報導



法國總統馬克宏（中）在電視演說中提及南部槍擊案。 路透社 分享 facebook 法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）指出，一名宣稱效忠伊斯蘭國（IS）的男子在法國南部持槍攻擊，造成3人死亡和16人受傷，其中2人傷勢嚴重。

法新社報導，法國南部卡爾卡松（Carcassonne）和特雷比（Trebes）槍擊事件後，馬克宏在電視演說中表示，一名用自己交換女性人質的警察「為了自身性命而奮戰」，並讚許這名警察是英雄。

馬克宏還表示：「我國一直為伊斯蘭主義恐怖攻擊所苦。」