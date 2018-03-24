阿富汗汽車炸彈攻擊 數十人傷亡

2018-03-24 04:39 中央社 喀布爾23日綜合外電報導



官方指出，阿富汗南部地區23日發生爆炸，導致數十人傷亡，當時人群正自摔跤比賽離場，這是阿富汗最新一起攻擊事件。

阿富汗海曼德省（Helmand）警方發言人阿富甘（Salam Afghan）告訴法新社：「拉什卡加市（LashkarGah）第一警區的運動場入口大門邊，發生汽車炸彈爆炸。」

海曼德省長發言人茲瓦克（Omar Zwak）表示，至少10人喪生、37人受傷。