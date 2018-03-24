政治人物警告印尼2030年崩解 官員斥無稽

2018-03-24 01:50 中央社 雅加達23日專電



印尼退役中將、在野黨主席普拉伯沃在演講中指出，根據外國分析，印尼正面臨貧窮、資源等問題，2030年印尼將會崩解。印尼總統府一位官員說這是無稽之談。

印尼「羅盤報」（Kompas）報導，大印尼行動黨（Gerindra）主席普拉伯沃（Prabowo Subianto）數日前在雅加達一場演講中提到，根據國外的許多分析，印尼民眾面臨貧困、貧富不均、資源被操控以及環保等問題，如果印尼政府未能解決這些問題，到了2030年，印尼將會崩解。

普拉伯沃引用新美國基金會研究員辛格（Peter W.Singer）與前「華爾街日報」軍事記者柯爾（August Cole）合著的小說「魔鬼艦隊」（Ghost Fleet）當作他提出這項主張的依據。

不過，「魔鬼艦隊」這本2015年的小說是描寫未來戰役，以當今美國、中國兩大強權爆發戰爭，海上、陸上與虛擬空間全面啟動的驚悚情節引發全球關注。

普拉伯沃說，現今仍有很多外國勢力企圖破壞印尼主權，如同過去殖民時期一樣，即使在印尼成功獨立後，外國勢力仍處心積慮要分裂印尼。

他說，印尼在人民財富、天然資源及文化上，都是外國勢力企圖掌控的目標，面對威脅印尼主權的外在力量，印尼政府不該太軟弱。就算人們不相信他的說法，但作為印尼公民，他有責任提醒大家可能的威脅。

66歲的普拉伯沃（Prabowo Subianto）是前總統蘇哈托的女婿，他在43歲時受拔擢為三星將領，擔任陸軍戰略後備司令。他曾任印尼特種部隊司令，以中將軍銜退役。

普拉伯沃在2014年總統大選中敗給現任總統佐科威（Joko Widodo），但也獲得46.85%的選票。大印尼行動黨在普拉伯沃帶領下，高舉民族主義大旗，並以「伊斯蘭捍衛者」自居，基層實力雄厚，外界預料他將再度角逐明年的總統大選，挑戰佐科威。

對於普拉伯沃說的印尼會在2030年崩解，印尼總統府負責傳播公關的特別專員約翰（Johan Budi）表示質疑。

他說，普拉伯沃的說法必須要有科學的研究及分析。印尼政府努力讓印尼成為已開發國家，政府推動若干國家發展的計畫，目前也有指標顯示印尼越來越進步，尤其在投資環境方面。

此外，「魔鬼艦隊」的作者辛格也在推特（Twitter）上回應普拉伯沃的說法：「印尼反對黨領袖在激烈的選戰演講中引用『魔鬼艦隊』」。

辛格說：「這本書帶給我許多出乎意料的迂迴曲折，不過，這可能算是最誇張的...」