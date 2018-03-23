親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
臉書個資遭擅用
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

悲情！陳抗暴增 警察加班40小時才換1支嘉獎

波及全球經濟 一張圖看懂美中貿易戰

菲掃毒擊斃13人 警長：流血在所難免

2018-03-23 17:04中央社 馬尼拉23日專電

呂宋島中部布拉坎省警方掃毒，24小時內擊斃13名嫌犯，引起民眾關切；菲律賓國家警察總長德拉羅沙（Ronald dela Rosa）今天說，如果嫌犯拒捕，流血在所難免。

布拉坎省（Bulacan）警方昨天表示，21日開始的24小時掃毒行動中，執法人員逮捕109名涉毒嫌犯，擊斃13名持槍拒捕的可疑毒販。布拉坎省在馬尼拉以北約40公里。

消息傳出後，民眾擔心沈寂一段時間的掃毒殺戮，可能死灰復燃。

對此，德拉羅沙今天在奎松市（Quezon City）答覆菲國媒體提問時說，這些嫌犯是因拒捕而被擊斃，「如果警察認真掃毒，流血在所難免。」

他提醒民眾，不只是毒嫌被殺，也有多名警察在掃毒行動中殉職。

德拉羅沙呼籲媒體不要老是聚焦在多少嫌犯被殺，要多關注被逮捕、自首或投案的涉毒嫌犯人數。

2017年8月15日，布拉坎省警方創下24小時內擊斃32名毒嫌的紀錄，菲律賓總統杜特蒂（RodrigoDuterte）次日在公開演說中對此表示滿意，還說如果每天都這樣，社會上可減少很多壞人。

杜特蒂2016年6月底上任後，警方雷厲風行掃毒，資料顯示，2016年7月到2017年9月，有3850名毒嫌因「拒捕」死於警槍下，另外2290名毒嫌遭法外處決，引起人權組織、歐美國家及聯合國抨擊。

在國際壓力之下，杜特蒂2017年10月讓警方退出掃毒任務，改由緝毒署主導掃毒，其間菲國毒嫌喪生人數大幅減少。

但菲國政府認為，由於緝毒署人力與資源不足，掃毒效果不如預期。今年1月底，在增訂新的規則後，警方重返掃毒行列。

警察杜特蒂菲律賓
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

日本陸上自衛隊換制服 特別介紹孕婦裝

2018-03-23 14:16

梅伊：英脫歐過渡協議 為談判注新動力

2018-03-23 14:14

2台灣人涉走私24億日圓毒品 在日本落網

2018-03-23 12:58

日本自民黨版修憲草案出爐 保留不保持戰力條文

2018-03-23 11:57

列名美國鋼鋁重稅名單 日本：極其遺憾

2018-03-23 11:17

無獨有偶 日本新火力發電廠也引發空汙爭議

2018-03-23 10:16

越南高樓凌晨惡火 胡志明市13死10多傷

2018-03-23 10:10

「我只收了1億國安特別費」國情會奉給青瓦台的秘密經費

2018-03-23 09:55

政商勾結？李明博的後山金庫公司「DAS」

2018-03-23 09:51

李明博被捕！「CEO總統」惡性炒股貪腐案

2018-03-23 09:47

李明博淪為第4個涉腐被捕的南韓前總統

2018-03-23 09:40

梅伊赴歐盟尋求抗俄 部分國家未同步表態

2018-03-23 08:46

法罷工反經改 巴黎班機三成取消！

2018-03-23 08:35

法前總統沙克吉 涉貪遭起訴

2018-03-23 00:06

韓前總統李明博 涉收賄裁定收押

2018-03-23 00:06

秘魯總統請辭 檢方要求禁止離境

2018-03-22 22:56

南韓法院簽發李明博逮捕狀 第四位入獄總統

2018-03-22 22:46

被控貪汙濫權等罪 南韓法院批准收押前總統李明博

2018-03-22 22:39

李明博為什麼被捕？南韓「CEO總統」的貪腐炒股案

2018-03-22 22:36

超諷刺！英國脫歐新護照 由法國公司得標

2018-03-22 19:14

遭控收格達費獻金 法國前總統沙柯吉駁無具體證據

2018-03-22 18:59

日本政壇風雲變：森友弊案危機，安倍接班人提前開打

2018-03-22 18:38

影／良心發現？博科聖地無條件釋放101名奈國女學生

2018-03-22 18:14

影／親信企圖收買政敵被偷拍 秘魯總統黯然下台

2018-03-22 17:35

涉殺3長者 日本老人中心前職員判死刑

2018-03-22 16:46

老大哥正在監視你？荷蘭爭議公投《網路監控法》

2018-03-22 16:28

影／不滿國界協議 科索沃議員國會放催淚瓦斯鬧場

2018-03-22 15:28

評／德國如何實踐能源轉型？

2018-03-22 15:04

戲劇化進展…文在寅：美韓朝或三方峰會

2018-03-22 14:31

陸挖沙船在馬來西亞翻覆 船員1死14失蹤

2018-03-22 13:41

美國白宮鷹派班底就位 進攻中國信號響起

2018-03-21 16:30

紐時：川普考慮讓戰略主任接替柯恩遺缺　最快下周公布

2018-03-11 18:25

平昌政治角力 兩韓和平契機？

2018-02-26 00:34
看更多

熱門文章

道瓊狂瀉724點 川普執意對中課關稅 貿易戰箭在弦上

2018-03-23 06:31

川普簽「301」備忘錄 對中實施600億美元關稅

2018-03-23 01:35

川普對中祭關稅 美股重挫

2018-03-23 05:33

陸報復 對美進口鋼鐵和鋁產品232措施中止減讓

2018-03-23 09:10

吃火鍋帶嬰兒同行 新加坡海底撈搬出嬰兒床

2018-03-23 10:13

美國宣布對中國課徵500億美元關稅 懲罰侵害智財權

2018-03-23 00:30

臉書個資外洩好害怕 減少風險你可以這麼做

2018-03-22 18:20

美中貿易戰開打 陸駐美大使：奉陪到底

2018-03-23 04:25

中國立即還以川普顏色 擬對美30億美元產品加徵關稅

2018-03-23 07:39

壟斷電容器市場 歐盟對禾伸堂等8企開罰

2018-03-22 21:22

300元購入鑑定6千萬 失業男慧眼識百年黑幫份子照

2018-03-22 21:08

貿易戰恐慌再起 美股早盤重挫

2018-03-22 22:15

美中貿易戰 其他國家將遭池魚之殃

2018-03-23 10:51

鋼鋁關稅今生效 川普暫豁免歐盟南韓多國 台灣未入列

2018-03-23 11:22

大陸報復！對美部分進口產品課關稅最多25%

2018-03-23 08:25

影／激似外星人木乃伊 身分謎團揭曉

2018-03-23 12:53

長灘島若封閉 菲律賓觀光預料損失346億台幣

2018-03-22 18:50

美中貿易戰開打Day 1 重頭戲還在後頭

2018-03-23 12:02

川普豪賭對中關稅 又是「雷聲大雨點小」的談判手法？

2018-03-23 07:29

貿易戰來襲 美對中課500億美元重稅

2018-03-23 00:28

路透：美國升息可能掀全球連鎖反應

2018-03-22 20:54

一張圖看懂美中貿易戰

2018-03-23 15:51

中國若報復美國關稅 蘋果15%事業面臨負面衝擊

2018-03-23 08:10

美商務部長開條件：想讓川普高興 大陸就多買美天然氣

2018-03-23 13:14

環時社評：川普驕兵必挫 北京將堅決反擊

2018-03-23 09:08

美公布鋼鋁稅豁免名單 台灣未入列

2018-03-23 11:31

店打烊、人走了 玩具反斗城創辦人辭世

2018-03-23 11:45

鄭永年：貿易戰打響 中美新冷戰真的要來了

2018-03-23 10:33

【重磅快評】一場美中衝突的完美風暴正在形成

2018-03-23 15:24

對中祭600億美元關稅前 60天諮商供迴旋

2018-03-23 04:06

英國天價鋼鐵衣 創下時速160公里世界紀錄

2018-03-23 15:57

南韓法院簽發李明博逮捕狀 第四位入獄總統

2018-03-22 22:46

陸官媒跟川普算7筆帳：美國得了便宜還反咬

2018-03-23 11:04

美公布調查結果前…陸連出3招 籲美勿損人害己

2018-03-23 00:29

中美貿易摩擦 美國大豆、蘋果公司、波音等遭殃

2018-03-23 11:10

川普祭關稅 中駐美使館：搬起石頭砸自己的腳

2018-03-23 08:37

南韓暫免美鋼鋁關稅 卻面臨更大壓力

2018-03-23 11:19

美對陸掀貿易戰 遭殃產業轟川普：這場戰你根本贏不了

2018-03-23 16:00

大陸反擊 課徵美進口商品15到25%關稅

2018-03-23 11:35

川普推文：美國家安全顧問麥馬斯特下台 波頓接任

2018-03-23 06:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top