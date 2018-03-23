韓法院批准 逮捕前總統李明博

2018-03-23 01:29 中央社 台北22日電



南韓前總統李明博。 美聯社 分享 facebook 聯合新聞通訊社報導，李明博今天淪為第4位因涉及貪腐而被逮捕的南韓前總統。

南韓首爾中央地方法院今天深夜批准逮捕李明博，檢方即將前往李明博私邸實施逮捕。據悉，李明博將被關押在首爾東部看守所的單人牢房。

另一名前總統朴槿惠已於去年3月31日被捕，時隔25年，如今南韓又重演兩名前總統同時入獄的歷史。